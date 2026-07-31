גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר! ורמטכ"ל לשעבר, פרסם אמש (יום ה') תגובה חריפה לדיווחים על הסכם המתגבש בין ישראל לחמאס בנושא השלב השני ברצועת עזה. איזנקוט הדגיש כי אין לבחון הסכם כלשהו אלא דרך פריזמה אחת בלבד – האם הושגו מטרות המלחמה.

בהודעתו כתב איזנקוט: "כל הסכם ייבחן אך ורק במבחן השגת מטרות המלחמה - השמדת הכוח הצבאי-שלטוני של חמאס או פירוקו. כל דבר פחות מזה הוא כשלון מוחלט".

יו"ר ישר! הפנה ביקורת נוקבת כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שלא הציג את פרטי ההסכם בפני הציבור הישראלי. לדבריו, "העובדה שראש הממשלה בוחר שלא להציג לציבור הישראלי את ההסכם, מעלה סימני שאלה גדולים באם ישראל שותפה לו או ששוב נכפה על ישראל הסכם ללא מעורבותה".

דבריו נאמרו על רקע הכרזתו של הנשיא טראמפ על הסכם היסטורי לפירוז מוחלט של חמאס, בעוד שמישראל הגיעה הכחשה נחרצת והבהרה כי נושא עזה כלל לא נדון במפגש בין נתניהו לטראמפ.

איזנקוט השמיע אזהרה חמורה לגבי המצב הביטחוני ברצועה. "כמעט שלוש שנים חלפו מבוקר השבעה באוקטובר וחמאס חידש את כוחו עם מספר מחבלים בדומה לערב השישה באוקטובר", כך כתב. לדבריו, "למעט החזרת החטופים - מטרות המלחמה לא הושגו, חרף ההישגים הצבאיים שצה"ל השיג והמחירים הכבדים ששולמו".

בסיום דבריו הפנה איזנקוט ביקורת חריפה כלפי ההנהגה: "ממחדל השבעה באוקטובר, קבינט העיוורון לא יוכל לברוח לעולם".

תגובתו של איזנקוט הגיעה בעקבות הכרזתו של הנשיא דונלד טראמפ אמש על הסכם היסטורי של מועצת השלום לפירוז מוחלט של חמאס וארגוני הטרור בעזה.

לפי דברי טראמפ: "הסכם זה הוא צעד קריטי לקראת מצב שבו עזה תוחזק סוף סוף בידי ממשלה פלסטינית חדשה, שתפעל בשיתוף הדוק עם מועצת השלום כדי לסייע לתושבים. במקביל, לישראל יהיה הביטחון שהיא ראויה לו, כאשר עזה לא תשמש עוד בסיס להתקפות טרור". עוד הוסיף כי "ההסכם יבוצע בשלבים המתוכננים בקפידה: עם השלמת תהליך הפירוז, כוחות ישראליים ייסוגו, וכוח הייצוב הבין-לאומי יעבוד עם כוח משטרה פלסטיני חדש כדי להבטיח שעזה תהיה בטוחה עבור תושביה ועבור שכנותיה".

גורם מדיני בכיר הבהיר אמש כי "ישראל דורשת פירוק מלא של החמאס מנשקו, כולל הוצאת הנשק מעזה ופירוז מלא של הרצועה כתנאי מקדים לכל תהליך". הגורם הוסיף כי "במסמך 15 הנקודות המדובר אין מענה מספק לדרישות אלה, וישראל העבירה את השגותיה בנידון לשליח טוני בלייר".

במקביל, צה"ל ממשיך בפעילותו המבצעית ברצועת עזה. כוחות צוות הקרב החטיבתי 188 סיימו לאחרונה שמונה חודשי פעילות בדרום הרצועה, במהלכם הושמדו למעלה מעשר תשתיות תת-קרקעיות מרכזיות של חמאס, ביניהן מנהרה ששימשה להחזקת חטופים.