סקר פוליטי חדש שפורסם היום (ראשון) בעיתון מעריב מציג תמונה קשה עבור ש"ס: תנועת הספרדים בהנהגת אריה דרעי מאבדת כוח ניכר ועומדת על 7 מנדטים בלבד - ירידה של 4 מנדטים ביחס לכוחה הנוכחי בכנסת. הסקר בוצע על ידי מכון לזר מחקרים בניהולו של ד"ר מנחם לזר, בשיתוף חברת Panel4ALL. זהו הסקר השני בשבוע האחרון המעניק לש"ס את המספר הזהה של שבעה מנדטים, לאחר שגם סקר של חדשות 13 הגיע לתוצאה דומה.

בראש המפה הפוליטית עומדת מפלגת 'ישר!' בהנהגת גדי איזנקוט עם 23 מנדטים, כאשר מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו זוכה ל-22 מנדטים. מפלגת 'ביחד' בהנהגת נפתלי בנט ממשיכה לרדת ועומדת על 15 מנדטים. מפלגת 'ישראל ביתנו' בהנהגת אביגדור ליברמן מקבלת 10 מנדטים, ואילו 'הדמוקרטים' בהנהגת יאיר גולן זוכה ל-9 מנדטים.

בזירה החרדית, יהדות התורה עומדת על 8 מנדטים, בעוד ש"ס יורדת ל-7 מנדטים. בימין הדתי, מפלגת 'עוצמה יהודית' בהנהגת איתמר בן גביר מקבלת 7 מנדטים, ו'הציונות הדתית' בהנהגת בצלאל סמוטריץ' זוכה ל-5 מנדטים. במגזר הערבי, רע"ם וחד"ש-תע"ל מקבלות 5 מנדטים כל אחת. נתון מעניין: מפלגתם של יועז הנדל וחילי טרופר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. על פי חלוקת הגושים, גוש השינוי בהנהגת איזנקוט מגיע ל-57 מנדטים, גוש נתניהו עומד על 49 מנדטים, והמפלגות הערביות זוכות ל-10 מנדטים. במידה ומפלגת הנדל-טרופר תעבור את אחוז החסימה, היא עשויה להשלים לאיזנקוט ל-61 מנדטים ולאפשר הקמת ממשלה חלופית.