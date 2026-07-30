משבר פנימי חריף פרץ בסיעת 'הדמוקרטים' בעקבות תגובות שהושמעו על ידי בכירי המפלגה לפיגוע הרצחני בשומרון שבו נפלו רס"ן יובל עזרא הי"ד ורס"ר (במיל') בניהו מלט הי"ד. בישיבת הסיעה שהתקיימה שלשום, התפתח עימות קשה סביב התנהלותו של משה רדמן, המועמד במקום התשיעי ברשימה, שמסר תנחומים גם למשפחת המחבל והאשים את המתיישבים בהסלמה.

על פי הדיווח של עמית סגל, עמרי רונן, המועמד במקום השביעי, פנה לרדמן בחריפות: "מה זה ההתנהגות הזאת? יש משמעות לקמפיין. אתה חייב לדעת לעבוד עם הקמפיינרים, תפנים, הפריימריז נגמרו". נעמה לזימי הצטרפה למתקפה בהרמת קול, כשהיא מזהירה: "אנחנו נרד לחד-ספרתי אם זה יימשך כך".

יו"ר המפלגה, יאיר גולן, שהצטרף לישיבה במהלכה, הודה בטעות: "הייתה טעות בנושא הזה ביום שישי, אני מודה". על פי הדיווח, גולן התכוון לעובדה שהמפלגה לא קבעה מסר אחיד בעקבות הפיגוע, מה שהוביל להסלמה משמעותית.

רדמן, שנחשב לאחד מבכירי המחאה נגד הממשלה והצטרף ל'דמוקרטים' לפני כשנה, עורר סערה כבר בעבר כאשר השווה בין ראש הממשלה להיטלר ופרסם תוכניות להפלת הממשלה באמצעות פגיעה בכלכלה. הפעם, תגובתו לפיגוע הרצחני עוררה ביקורת חריפה גם מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שתקף את יו"ר האופוזיציה גדי איזנקוט על התנהלות בכירי המפלגה.

המשבר ב'דמוקרטים' מטריד במיוחד את המפלגות בקצה הימני של גוש השינוי, שחוששות שהקמפיין נגד 'הדמוקרטים' פוגע בקולות המתנדנדים ששוקלים להצביע להן. אביגדור ליברמן התייחס לכך בישיבת הנהלת מפלגתו, כשהוא אומר: "יאיר גולן וחבריו הם לא השותפים האופטימליים, בלשון המעטה, אבל זה מה שיש. אבל מה שאסור שיקרה זה שהם יחזיקו בתיק הביטחון ותיק המשפטים. אלה שני תיקים שהם לא יוכלו להחזיק בהם".

ליברמן הוסיף כי "אני לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות, אבל זה בוודאי מוביל אותנו למחשבה שרואים בסקרים שהענקת התיקים האלה היא סדין אדום בעיני בוחריו". דבריו משקפים את החשש בקרב מפלגות המרכז-ימין שהתנהלות 'הדמוקרטים' עלולה לפגוע ביכולת להרכיב ממשלה חלופית.

ממפלגת 'הדמוקרטים' נמסר בתגובה כי "לא מתייחסים לישיבות פנימיות", אך ברור שהמשבר הפנימי והביקורת החיצונית מציבים את המפלגה בפני אתגר משמעותי בדרך לבחירות. השאלה האם גולן יצליח לאחד את שורות המפלגה ולמתן את הנזק התדמיתי תישאר פתוחה בשבועות הקרובים.