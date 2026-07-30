משפחת תיירים שהגיעה לבקר בארץ הקודש חוותה שעות של חרדה עזה, לאחר שילדם הקטן, כבן שש שנים, נעלם מעיניהם במהלך טיול בירושלים. האירוע התרחש במהלך ביקור המשפחה באזור מזרח העיר, כאשר בני המשפחה עמדו לעלות לאוטובוסים.

על פי הודעה שפרסמה משטרת ישראל היום (יום חמישי), נראה כי בשל ההמולה והעומס שהיו במקום, הילד הקטן טעה ועלה לאוטובוס שונה מזה שבו נסעו יתר בני משפחתו. האוטובוס יצא לדרכו כשהילד נמצא בו לבדו, ללא כל אפשרות ליצור קשר עם הוריו או עם קרוביו.

רק לאחר זמן מה הבחינו בני המשפחה כי הילד אינו נמצא איתם, והבינו את חומרת המצב. באזור צפוף ובעיר שאינה מוכרת להם, נכנסו ההורים לחרדה רבה ופנו מיד למוקד המשטרה בקריאה דחופה לעזרה. עם קבלת הדיווח החריג, הוזעקו למקום שוטרי הסיור מתחנת שלם שבמרחב קדם במחוז ירושלים, אשר החלו מיד בפעולות חיפוש וסריקה מהירות במטרה לאתר את הקטין.

על מנת להגביר את יעילות החיפושים ולקצר את זמן הסיכון, שילבו השוטרים כוחות עם תצפיתני מערך "מבט ירושלים". באמצעות מצלמות האבטחה הפרוסות ברחבי העיר, החלו התצפיתנים לבדוק בדיעבד את קווי התחבורה הציבורית ואת תחנות האיסוף באזור מזרח ירושלים, עד שהצליחו לזהות את הילד ולעקוב אחר מסלול האוטובוס שבו נסע. המעקב הטכנולוגי והמבצעי אפשר לכוחות בשטח לקבל מידע מדויק על מיקומו הצפוי של הילד.

תוך זמן קצר מרגע הדיווח הראשון, זוהתה תחנת הקצה של האוטובוס בתחנה המרכזית בירושלים. שוטרי תחנת שלם שהגיעו למקום מצאו את הילד כשהוא בריא, שלם ורגוע. השוטרים לקחו אותו בבטחה ויצרו קשר מיידי עם הוריו המודאגים. המפגש בין הילד להוריו היה מרגש ביותר, ובני המשפחה הודו בחום לשוטרים ולתצפיתנים על התגובה המהירה, המקצועיות והתוצאה המוצלחת שמנעה אסון.

מקרים של אובדן ילדים באזורים צפופים, ובמיוחד במוקדי תיירות מרכזיים, מהווים את אחד מתרחישי החרדה הקשים ביותר עבור הורים. בירושלים, עיר המאופיינת בעומסי תנועה כבדים, עשרות קווי תחבורה ציבורית הפועלים במקביל והמוני מבקרים הממלאים את הרחובות מדי יום, הסיכון לניתוק קשר בין הורים לילדיהם גדל באופן משמעותי. מצב כזה הופך למורכב הרבה יותר כאשר מדובר במשפחת תיירים שאינה דוברת את השפה, אינה מכירה את מערך הקווים בעיר, ומתקשה להתמצא באופן עצמאי.

במשטרת ישראל חוזרים ומדגישים כי במקרים של היעלמות קטין או אובדן קשר עין, לזמן התגובה הראשוני חשיבות קריטית. הדיווח המיידי שמסרה המשפחה למוקד 100 אפשר לכוחות המבצעיים להפעיל את הנוהל המהיר, לפרוס נקודות תצפית וחסימות חלופיות, ולהתמקד בצירי התנועה העיקריים של התחבורה הציבורית עוד לפני שכלי הרכב הספיקו להתרחק מגבולות העיר.

גורם מרכזי שתרם לסיום מהיר של האירוע הוא השימוש בטכנולוגיה מתקדמת של מרכז השליטה "מבט ירושלים". מערך זה, המבוסס על מאות מצלמות אבטחה וסריקה המותקנות בצמתים מרכזיים, תחנות אוטובוס ונקודות מפתח בעיר, מעניק לשוטרים בשטח "עיניים" מעבר לטווח הראייה הישיר שלהם. בזכות הניטור המהיר של תצפיתני המערך, הצליחו הכוחות לזהות את הילד על אחד המסכים, לעקוב בדיוק אחר מסלול הנסיעה של האוטובוס הספציפי, ולכוון את השוטרים ישירות לתחנה הסופית שבה נאסף הילד בשלום.