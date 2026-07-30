אירוע משמעתי חריג ומורכב התרחש הבוקר (חמישי) בבסיס שדה תימן בדרום, כאשר עשרות רבות של לוחמים מגדוד 'צבר' של חטיבת גבעתי הפקידו את נשקיהם ונטשו את היחידה ללא אישור. המהלך הדרמטי הוביל למבוכה רבה במערכת הביטחון ולחוסר כשירות מבצעית של הגדוד, כך על פי גורמים צבאיים.

האירוע פרץ על רקע מהלך של מפקדי אוגדה 162 להדק את המשמעת הצבאית ולהנחיל את הנחיות הרמטכ"ל ביחידות השונות. במסגרת זו, הוחלט להילחם בתופעות של מעמדות ומנהגי 'צעירים-ותיקים' בפלוגות, כאשר מפקד גדוד צבר והרס"ר דרשו מהלוחמים הוותיקים להסיר סמלים ושלטים פלוגתיים.

לאחר שהשיח בין הצדדים הגיע למבוי סתום והלוחמים סירבו להישמע להנחיות, החליט סגל הפיקוד לפעול פיזית ולפרק את השלטים בעצמו – בין היתר באמצעות פטיש. הריסת הסמלים הובילה לסערת רוחות נרחבת, שכללה צעקות וקריאות גנאי מצד החיילים כלפי סגל הפיקוד הבכיר.

הורים ללוחמים טענו כי במהלך הפירוק נשברו גם שלטי הנצחה לזכר חברים לנשק שנפלו בקרבות. בשיאה של המחאה, עשרות לוחמים מהפלוגות הרובאיות, המסייעת והפלחו"ד החליטו להניח את כלי הנשק ולהתפנות מהמקום, עד כדי טענות כי מתחם הגדוד נותר כמעט ללא לוחמים בסדיר.

העיתוי של האירוע רגיש במיוחד: לוחמי הגדוד סיימו רק לאחרונה שמונה חודשי לחימה אינטנסיבית בדרום לבנון, במסגרתה פעלו בגזרות מורכבות בהן אל-ח'יאם, בינת ג'ביל ורכס הבופור. היחידה הגיעה לבסיס שדה תימן לצורך התארגנות ורענון קצר, בטרם הייתה אמורה להיכנס לסבב לחימה נוסף ברצועת עזה.

צה"ל: 'אירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל'

דובר צה"ל נמסר בתגובה: "לפני זמן קצר מספר חיילים בגדוד לוחם החלו לצאת מבסיסם ללא אישור מפקדיהם; זאת לאחר החלטת מפקד הגדוד להסיר שלטים הקשורים באירועים א-נורמטיביים, של מסורת 'צעירות-ותיקות' בגדוד. האירוע מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם המצופה מחייליו."

בצה"ל מבהירים כי האירוע מטופל בחומרה מרבית, והמפקדים פועלים להשבת הסדר והמשמעת ביחידה. עדכונים נוספים בהמשך.