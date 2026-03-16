שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש בלשכתו עם לוחמי כוח 100 לאחר ביטול כתב האישום נגדם, והנחה את צה"ל לפעול להשבתם לשירות מילואים | בעקבות ההנחיה, צה"ל צפוי להתחיל בהליך שילובם מחדש של הלוחמים ביחידותיהם כבר בימים הקרובים (צבא)
הפרקליט הצבאי הראשי הודיע היום על ביטול כתב האישום נגד חמשת הנאשמים בפרשת שדה תימן. ההחלטה הדרמטית התקבלה בתום בחינה מחודשת של הראיות והנסיבות בתיק, ולאחר שורה של התפתחויות משמעותיות שנרשמו מאז הוגש האישום לבית הדין הצבאי.
המשנה ליועצת המשפטית לממשלה שרון אפק, ביקר הבוקר בביתה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי | כשצלם של ערוץ 14 ניגש לאפק, זה הגיב בהפתעה והסתיר את פניו | בעקבות החשיפה הוגשה תלונה רשמית נגד היועמ"שית (חוק ומשפט)
חקירתה של הפצ"רית לשעבר מצויה לקראת סיום ובשלביה האחרונים | בקרוב, לאחר סיכום וסיום, יקבע הגורם שיקבל את תיק החקירה - בהתאם לממצאים | שר המשפטים יריב לוין פנה הערב שוב לבג"ץ: דורש שקולא ילווה את החקירה (משפט, בארץ)
העוזר הבכיר של היועמ"שית מנע את עצמו מטיפול בפרשת שדה תימן בגלל מעורבות לשכת היועמ"שית; למרות זאת, בהרב מיארה סירבה להסיר את ידיה מהנושא; ההסתרה הדרמטית: היועמ"שית לא גילתה ליועמ"ש משרד המשפטים על מניעת העיסוק של עוזרה (בארץ, חוק ומשפט)
גל עשהאל, סגן הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, דחה בחקירתו את הטענות כלפיו וגלגל אל היועמ"שית את האחריות על אופן בדיקת פרשת הדלפת הסרטון מפרשת "שדה תימן" | עשהאל טען בחקירתו במשטרה כי "כל הפעולות שלי היו מלוות ומונחות על ידי לשכתה" (משפט)
הקצינה שבזכותה נחשפה פרשת הפצ"רית הושעתה מצה"ל על ידי הרמטכ"ל וראש אכ"א, יחד עם זאת נחשף, כי הפ"צרית עצמה עדיין מקבלת שכר של אלופה בצה"ל ועוד הטבות | גורם במערכת אמר: "המשמעות הישירה של זה היא, שמי שחושף שחיתות בצה"ל, יקבל עונש מהמערכת" | אלו הטענות מהצד השני (חדשות בארץ)
הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, החשודה בהדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן ובטיפול לקוי באירוע, שוחררה מאיכילוב ותיקרא להיחקר בימים הקרובים | המשטרה הפיקה את תכולת הטלפון הנייד שלה, שנמצא בחוף הים לאחר היעדרותה | בינתיים, בג״ץ ממשיך לדון במחלוקת על מינוי המלווה לחקירת הפרשה ופוסל את המועמדים שנבחרו ע"י שר המשפטים יריב לוין (בארץ)
שופטי בג"ץ החליטו פה אחד לבטל את מינויו של השופט בן חמו למלווה חקירת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי - כפי שהציע שר המשפטים יריב לוין | "משאינה עומדת בהוראות הדין ובמגבלות שהוצבו בעניין משמר
הדמוקרטיה" (משפט, בארץ)
בסוף השבוע האחרון פרסמה ועדת העינויים של האו"ם החלטה בנוגע לטענות שונות כלפי ישראל | בהחלטת הוועדה הביעו דאגה באשר למעצרה של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי | "הוועדה מבקשת לספק מידע מפורט על מצבה" (בארץ)
פרשת הפצ"רית הולכת ומסתבכת ואין עדיין מועמד מוסכם שיהיה אחראי על החקירה | השר לוין הציע את השופט בן חמו וכעת שופטי בג"ץ דנים בעתירות נגד המינוי וטוענים, כי לא ייתכן שתוך שלושה ימים הצליחו לסיים את הליך המינוי | אדם שישב בקהל, צעק לשופט עמית "עבריין", לאחר מספר דקות שבהן נמשך הכאוס, עמית הורה להוציא את כל הקהל מהאולם (חדשות משפט)
שר המשפטים יריב לוין הודיע הערב כי בכוונתו למנות את שופט בית המשפט המחוזי בדימוס יוסף בן חמו שיפקח על חקירת הפצ"רית | "לוין פנה למ"מ נציב שירות המדינה פרופסור דניאל הרשקוביץ לצורך היוועצות לעניין הטלת התפקידים אותם מנועה עו"ד גלי בהרב מיארה למלא באשר לפרשת שדה תימן", נמסר (חדשות)
"בנסיבות החריגות והקיצוניות של הפרשה", קבעו שופטי בג"ץ פה אחד, כי "החלטת שר המשפטים – להטיל את תפקיד היועמ"שית לפקח על חקירת הפרשה, על גורם מחוץ לייעוץ המשפטי לממשלה או פרקליטות המדינה – ניתנה בסמכות | עם זאת, נקבע כי לא ניתן להטיל את התפקיד האמור על השופט קולה" (חדשות בארץ)