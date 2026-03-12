סיום לסאגה

שדה המריבה | הפצ''ר החדש מכריע בפרשה שטלטלה את המדינה ומודיע על סגירת התיק נגד חיילי כוח 100

 בפרקליטות הצבאית הודיעו היום על סגירת התיק השנוי במחלוקת בפרשת שדה תימן וחיילי כוח 100. אחרי בחינת הראיות והנסיבות שנוצרו מאז פרוץ הפרשה  | כל הפרטים

לוחמי כח 100

הפרקליט הצבאי החדש שהחל את תפקידו רק לאחרונה, מקבל החלטות ראשונות בעניינים שנשארו תקועים מאז עזיבתה/פיטוריה של הפצר''ית הקודמת.

הפרשה שפילגה את המדינה ביחס לצדק המגיע לחיילים המואשמים בפרשה.

האלוף איתי אופיר קיבל החלטה דרמטית לסגור את תיקי שדה תימן. ולבטל את כתבי האישום שהגשו נגד החיילים המעורבים.

בצה''ל התייחסו למקרה ומסרו שהחלטה נובעת מהתפתחויות השונות וראיות ונסיבות בתיק.

המורכבות הראייתית ש(אינה) קיימת עקב שחרור העצור לעזה.

הגנה מן הצדק, עקב ההתנהלות השערורייתית שנחשפה של בכירי הפרקליטות שעניינם נידון בימים אלה.

הרמטכ''ל תמך בהחלטה והביע גיבוי בפרקליטות, והנחה להפיק לקחים בכדי למנוע מקרה חוזר בעתיד.

שר הביטחון ישראל כץ מיהר לברך על ההחלטה ואמר "הצדק נעשה,

אני מברך על החלטת הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, לסגור את תיקי שדה תימן נגד חיילי צה"ל ולבטל את כתב האישום נגדם.

המשפט הזה נולד על ידי הפצ"רית הקודמת בחטא, תוך שימוש בעלילת דם נגד חיילי צה"ל ובשיטות חקירה עברייניות ואני שמח על כך שהצדק נעשה והמשפט בוטל.

תפקיד המערכת המשפטית הצה"לית הוא להגן ולשמור על חיילי צה"ל שעוסקים בגבורה במלחמה מול מפלצות אכזריות, ולא על זכויות מחבלי הנוחב'ה.

אני משוכנע שההחלטה תוביל לדרך חדשה."

בין השורות, מה שלא נכתב בהודעה, ההחלטה התקבלה בעקבות ההדלפה הפלילית לכאורה של הפצר"ית הקודמת של סרטון ה"התעללות"

ההחלטה בתיק עושה צדק לאור מסע ההכפשות שהחיילים עברו מצד גורמים בשמאל וחלק מכלי התקשורת.

