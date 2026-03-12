הפרקליט הצבאי הראשי הודיע היום על ביטול כתב האישום נגד חמשת הנאשמים בפרשת שדה תימן. ההחלטה הדרמטית התקבלה בתום בחינה מחודשת של הראיות והנסיבות בתיק, ולאחר שורה של התפתחויות משמעותיות שנרשמו מאז הוגש האישום לבית הדין הצבאי.
מי מצא את הטלפון הנייד? האם יכול להיות שהוא שרד במים? מדוע המשטרה לא הצליחה לאכן את המיקום? האם יש במכשיר השייך לכאורה לפצ"רית לשעבר חומר מפליל על בכירים אחרים? מי יכול להשיג את הקוד של יפעת תומר ירושלמי? כיצד הופיעו שיחות שלא נענו? | עושים סדר בשלב הנוכחי של העלילה המתפתלת, שנראה כי כבר קשה לעקוב אחרי הפרטים (אקטואליה)
הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש עם קצינים בכירים בפרקליטות הצבאית ל"שיח פיקודי, ברקע אירועי הערב הקשים והימים האחרונים", כך נמסר מדובר צה"ל | לדבריו, "יש לי אמון מלא בכוחנו להיבנות מתוך האירוע הקשה הזה ולהשיב את האמון בפרקליטות" (צבא)
בדיקת הפוליגרף של דוברת הפרקליטות הצבאית נערכה בסוכות האחרון – ממצאיה הונחו על שולחנו של ראש השב"כ החדש דוד זיני, ביומו השלישי בתפקיד | קצינים בפרקליטות מסרו גרסה מלאה שמחזקת את החשד נגד האלופה תומר ירושלמי | לפחות ארבעה קצינים נחקרו, וחקירת הפצ"רית צפויה בקרוב (חדשות)
החשש במערכת הביטחון ממעצרי חיילי צה"ל בחו"ל הגיע לשיא וגורמים בצה"ל ומשרד החוץ מזהירים: ארגונים עוינים אוספים מידע על חיילים ומחכים להזדמנות להגיש נגדם תלונות ומעצר במדינות זרות | ובינתיים המדינה מרחיבה את המעטפת המשפטית (בעולם)