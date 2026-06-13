התקפת תנים אלימה בחוף: 11 שוחים פונו לבית חולים עם נשיכות

אירוע חריג ומדאיג התרחש בשעות האחרונות באזור הכנרת, כאשר להקת תנים התנפלה על שוחים והותירה 11 בני אדם פצועים. הפצועים, ביניהם שלושה קטינים, פונו למרכז הרפואי צפון בטבריה לקבלת טיפול רפואי דחוף.

התנים כנראה הריחו המזון הנגיש באוהלים והחלו לחפשו, ומהבהלה שנוצרה, שרטו נופשים, שהועברו לטיפול בבי"ח פוריה ושוחררו. הפקחים והשוטרים הם שהבריחו את התנים מחוץ לחופים.

יוסי נבעה יו"ר איגוד ערים כינרת:" אנו רואים בדאגה וחומרה את המקרה, ודורשים מרשות הטבע והגנים, והשירותים הווטרינרים האחראים על תחום זה, לפעול בדחיפות הנדרשת לדילול אוכלוסיית התנים באזור, ולהפעיל פקחים בשעות הלילה לאורך עונת הקיץ לבל יקרה מצב זה שנית. אנו מצרים על החוויה שעברו הנופשים ומקווים כי מקרה זה לא ישוב על עצמו. נמשיך לטפל במיגור תופעה זו".

על פי הנמסר ממרכז רפואי צפון, המטופלים הגיעו בשעות האחרונות כתוצאה מנשיכות תן. כולם קיבלו טיפול רפואי מקיף, חוסנו בחיסונים הנדרשים ושוחררו לביתם, למעט מטופלת אחת שהגיעה מחוף אחר בשעה מאוחרת יותר ונותרה במעקב רפואי.

ד"ר נעה שחם הדרי, מנהלת מלר"ד במרכז הרפואי צפון, הדגישה את חומרת המצב והוציאה קריאה דחופה לציבור: "בכל מקרה של נשיכה, שריטה או מגע קרוב עם חיית בר, יש לפנות ללא דיחוי לקבלת טיפול רפואי וחיסון. מעבר לטיפול המיידי, אני קוראת לציבור לנקוט משנה זהירות".

ד"ר שחם הדרי הוסיפה והדגישה: "יש להימנע מכל מגע עם בעלי חיים משוטטים או חיות בר, להרחיק אותם מאזורי מגורים ומקומות בהם שוהים ילדים, ולוודא שחיות המחמד הביתיות מחוסנות כחוק. ערנות ומניעה הם הכלים הטובים ביותר שלנו לשמירה על הבריאות".

יצוין כי זהו לא המקרה הראשון בו חיות בר תוקפות אזרחים באזורי הצפון. בעבר דווח על מקרים של נשיכות שהצריכו טיפול רפואי מיידי. במקרה אחר, פעוטה בת שנתיים ננשכה על ידי חולדה במיטתה בבני ברק, מה שמדגיש את הצורך בערנות מתמדת.

רשויות הבריאות ממליצות לציבור להימנע מהאכלת חיות בר, שכן פעולה זו עלולה לגרום להן להתרגל לנוכחות אנושית ולהפוך לאגרסיביות יותר. כמו כן, יש להקפיד על ניקיון אזורי הפיקניק והחופים, ולא להשאיר שאריות מזון שעלולות למשוך חיות בר.

המרכז הרפואי צפון מעדכן כי כל הפצועים נמצאים במצב יציב, והטיפול הרפואי שניתן להם כלל חיטוי הפצעים, מתן חיסונים נגד כלבת וטטנוס, וטיפול מונע נוסף בהתאם לצורך. הרופאים ממשיכים לעקוב אחר מצבה של המטופלת שנותרה במעקב רפואי.