ההודעות החגיגיות על סיום המשבר התבררו כמוקדמות מדי? למרות הפגישה שנערכה לאחרונה בין מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ׳, לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, וההצהרות הרשמיות על חידוש הפעילות בעיר, ועד עובדי רשות המסים מציב קו אדום ומסרב לאפשר את חזרת העובדים לעבודה שוטפת בשטח.

מכתב חריף ששלח יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, עו"ד אופיר אלקלעי, למנהל הרשות אהרונוביץ׳ - אשר נחשף לראשונה ב-ynet על ידי העיתונאי שילה פריד, חושף כי מאחורי הקלעים מתנהל עימות חריף בין הנהלת הרשות לנציגות העובדים.

מהמסמך עולה כי העובדים לא ישובו להעניק שירות בעיר, גם לא לתושבים שנפגעו במלחמת איראן, עד שיובטחו לשורת תנאי אבטחה קפדניים בעקבות אירועי האלימות הקשים שנרשמו לאחרונה בבני ברק נגד נציגי הרשות.

"ננקוט צעדים ארגוניים ומשפטיים"

במכתב, שהועבר עם העתקים לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' וליו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, מביע אלקלעי זעזוע עמוק מ"אירועי האלימות החמורים בבני ברק", ומבהיר כי מדובר בחציית קו אדום שפוגעת בשירות הציבורי כולו.

אלקלעי מפרט במכתבו את הדרישות החד-משמעיות שנקבעו בדיונים הפנימיים של הארגון ושל נציגות הוועד הארצי (הן באגף המכס והמע"מ והן באגף מס הכנסה), ומזהיר מפני השבתה: ״ככל שהנהלת רשות המיסים לא תפעל באופן מיידי ומספק ליישום כלל האמצעים הנדרשים להגנת העובדים, לא נהסס לעשות שימוש בכל האמצעים הארגוניים, הציבוריים והמשפטיים העומדים לרשותנו".

רשימת הדרישות: ליווי משטרתי ותוספת סיכון

לפי המסמך הרשמי, החזרה לבני ברק (וכן ליישובים נוספים המוגדרים בעלי "פוטנציאל מוגבר לאלימות") מותנית ביישום מלא של חמישה סעיפים מרכזיים:

1. תיאום וליווי משטרתי: כניסת עובדים לעיר תתבצע אך ורק בתיאום מוקדם ובליווי צמוד של משטרת ישראל, כדי להבטיח מענה פיזי בשטח.

2. אמצעי אבטחה טכנולוגיים: אספקת ציוד ואמצעי הגנה מתקדמים לעובדים, שיאפשרו להם להזניק מענה מהיר ויעיל במקרה של סכנה או חשש לפגיעה.

3 מיצוי הדין עם תוקפים: דרישה מהנהלת הרשות לפעול בכל כוחה המשפטי והארגוני כדי למצות את הדין עם כל גורם עברייני שיאיים או יפגע פיזית בעובדים.

4 הסדרת ביטוח ייעודי: פוליסות ביטוח מותאמות לתפקידים מיוחדים הנמצאים ברמת סיכון מוגברת בשטח, נוכח האיומים הגוברים.

5. תוספת סיכון כספית: דרישה משותפת לניהול משא ומתן מול האוצר, במטרה להכניס תוספת סיכון ייעודית לשכרם של העובדים ביחידות החשופות לאלימות.

תגובת רשות המסים: "פועלים בתיאום עם המשטרה"

ברשות המסים מנסים לשדר עסקים כרגיל ומדגישים כי הם קשובים לחששות העובדים ומנסים למצוא את העמק השווה בין הצורך במתן שירות לבין הדרישות הביטחוניות.

מרשות המסים נמסר בתגובה: "הנהלת רשות המסים מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם הסתדרות עובדי המדינה ונציגות ועד העובדים, כדי להבטיח את חזרתם המלאה והבטוחה של עובדי הרשות לעבודה שוטפת בבני ברק. במסגרת זו נערכה לאחרונה פגישת עבודה עם משטרת בני ברק, בה התקבלו הבנות והחלטות הנוגעות לאפשרות ביצוע תפקיד רשות המסים באופן שיבטיח את שלומם וביטחונם המלא של העובדים בשטח".