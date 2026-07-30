היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות שלחה מכתב התראה למנהלת המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), פרופ' אסנת לב ציון קורח. במכתב שנשלח על ידי הרב רפי יוחאי, ראש היחידה, נטען כי המוסד הרפואי ממשיך לפעול תחת מצג כשרותי ללא תעודת כשרות תקפה מטעם הרבנות המקומית המוסמכת.

במכתב ההתראה צוין: "במסגרת בדיקה שנערכה על ידינו עולה כי מרכז הרפואי 'שמיר' (אסף הרופא) ממשיך לפעול תחת מצג כשרותי מבלי שיש בידו תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית המוסמכת".

על פי הבדיקה שערכה היחידה לאכיפת הכשרות, באתר האינטרנט הרשמי של בית החולים מופיע פירוט מקיף של נהלי כשרות, ובכלל זה פיקוח פנימי, בישול ישראל לפי שיטת מרן הבית יוסף זצ"ל, ומוצרי חלב ומאפה מהדרין – כל זאת ללא תעודת כשרות תקפה מהרבנות המקומית.

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בסיום מכתב ההתראה נכתב בלשון חדה: "במעשה זה הנכם עוברים לכאורה על חוק איסור הונאה בכשרות וצפויים לנקיטת אמצעים ופרסום דבר המכשלה ברבים. סוגיה זו כבר הובאה בפניכם בשנת תשפ"ג ולא תוקנה עד היום. נבקש את התייחסותכם בדחיפות". ברבנות הראשית מדגישים כי אין מדובר באירוע חד פעמי אלא בהתעלמות מתמשכת מהנחיות החוק.

הנהלת המרכז הרפואי שמיר פרסמה תגובה נחרצת ודחתה את טענות הרבנות. "המרכז הרפואי שמיר נדהם מפרסום מכתב אשר כל תוכנו שגוי ומטעה את הצבור", נמסר מההנהלה.

בהמשך התגובה נכתב: "המרכז הרפואי, בדומה לשאר המרכזים הרפואיים הממשלתיים בישראל שומר על הכשרות הגבוהה והמחמירה ביותר, בהתאם לנהלי משרד הבריאות ובשיתוף פעולה הדוק עם הרב של משרד הבריאות - ופועל ע"פ ההנחיות המחמירות בתחום הכשרות והדת. אנו רואים בחומרה רבה כל ניסיון להטעות את הציבור בדבר שקר".

נציג בכיר במרכז הרפואי שמיר הדגיש כי הרב פנחס פרנקל, הממונה מטעם משרד הבריאות על הכשרות במוסדות הרפואיים, מקיים קשר הדוק עם הנהלת בית החולים ומכיר לעומק את נהלי הכשרות הנהוגים במתחם.

מכתב ההתראה הועבר לידיעת גורמים בכירים ברבנות ובמערכת הדת, ביניהם הגאון הרב קלמן מאיר בר שליט"א, הרב הראשי לישראל, הגאון הרב אברהם יעקובזון שליט"א, רב העיר באר יעקב, חברי ועדת הכשרות הארצית, הרב פנחס פרנקל, הממונה הארצי על ענייני דת במשרד הבריאות, היועץ המשפטי לרבנות עופר יעקב, ויעקב אבורמד, מרכז מוסדות רפואה ברבנות הראשית.