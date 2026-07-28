נציבות שירות המדינה שוקלת למנות את מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, לממלא מקום מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל. המהלך מגיע לאחר שמנכ"ל הרבנות היוצא, יהודה כהן, פרש מתפקידו במסגרת הסכם פשרה בעקבות זימונו לשימוע לפני פיטורים.

המינוי המתוכנן מעורר תגובות מעורבות בציבור הדתי: בעוד שהציבור החרדי רואה בכך הישג משמעותי, בציונות הדתית תופסים את המהלך כהפסד נוסף במאבק על התפקידים הבכירים במערכת הדתית ועל הדרך שתוביל את פעילותם.

הסדר ניגודי עניינים מורכב

המינוי מותנה בהסדרת ניגודי עניינים חריגים החלים על אבידן בתחום הכשרות. על פי המסמך שפורסם, נאסר עליו לעסוק בכל עניין שיש לו השפעה על המועצה הדתית תל אביב-יפו, וכן בכל הנוגע להליכי הסמכת המועצה הדתית תל אביב-יפו והמועצה הדתית רמלה כ"מועצה דתית מוסמכת" למתן שירותי השגחה.

בנוסף, ההסדר קובע כי עליו להימנע מטיפול בכל עניין שיש לו השפעה מהותית, במישרין או בעקיפין, על פעילות הבד"ץ המפורט בהסדר. בהסדר מוזכרים גם קשריו המשפחתיים לגורמים נוספים, ובהם אחיו, שר הבריאות אוריאל בוסו, וכן הרב יחיאל אבוחצירא, רבה הספרדי של רמלה.

התנגדות פוליטית למינוי

במכתב שנשלח לנציבות שירות המדינה, דורשת עו"ד בתיה כהנא דרור ממפלגת ישראל ביתנו לעצור את המינוי. לטענתה, המינוי אינו עולה בקנה אחד עם חובת הזהירות המוטלת על השירות הציבורי.

כהנא דרור מציינת כי אבידן נחקר באזהרה לפני מספר שבועות במשטרה בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים. החקירה עוסקת בהתערבות לכאורה בניסיון למנוע את פיטוריו של עובד במערך הכשרות, לאחר שעלו טענות כי לא ביצע את עבודתו בפועל.