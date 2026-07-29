דרמה תקציבית חריפה התרחשה היום (רביעי) בוועדת הכספים של הכנסת, כאשר ישיבת פגרה מיוחדת שנועדה לאשר שורה של העברות תקציביות בהיקפים משמעותיים הסתיימה בפיצוץ פתאומי ובנעילת הדיון ללא הצבעות. במרכז המשבר: סכסוך חריף בין סיעת ש"ס לבין משרד האוצר והשר בצלאל סמוטריץ', שהוביל לשיתוק מוחלט של אישור תקציבים קריטיים הן לציבור החרדי והן לציבור הדתי-לאומי.

הישיבה, שהחלה בשעות הבוקר המוקדמות, הייתה אמורה לדון בהעברות תקציביות מורכבות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. על סדר היום עמדו בין היתר תקציבים לחינוך החרדי, למשרד ההתיישבות, למשרד המורשת ולמשרד לשירותי דת. אולם, במקום הצבעות ואישורים, הסתיימה הישיבה בסערה פוליטית שהותירה את כל התקציבים תלויים באוויר.

סלע המחלוקת: 68 מיליון שקלים למקוואות ולבתי הדין

במוקד המשבר עומדת דרישת ש"ס להעביר עודפי תקציב משנת 2025 לשנת 2026 בסך כ-68.4 מיליון שקלים עבור המשרד לשירותי דת. חלק ניכר מהכספים מיועד לתמיכות שוטפות במועצות הדתיות לצורך אחזקה ותפעול של מקוואות טהרה, לצד הקצאה של 18 מיליון שקלים שכבר אושרה עקרונית בממשלה עבור מערך בתי הדין הרבניים - לצורכי אבטחה, ניקיון, מחשוב והשתלמויות דיינים.

בסיעת ש"ס טוענים כי מדובר בכספים חיוניים לרציפות השירותים הציבוריים והיומיומיים של המועצות הדתיות, וכי משרד האוצר מעכב במכוון את הפנייה התקציבית. בתגובה לסירובו של השר סמוטריץ' להעביר את העודפים, הציבה ש"ס אולטימטום מפורש: תקיעת התקציבים המיועדים למשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות שבראשות השרה אורית סטרוק, אשר עמדו על הפרק בסך כ-117 מיליון שקלים.

שרשרת איומים הדדיים: "חד גדיא" קואליציוני

הצעד של ש"ס הוביל במהירות לשרשרת איומים הדדיים שהביאה לשיתוק מוחלט של הדיון. השר סמוטריץ', בתגובה לאיום של ש"ס לפגוע בתקציבי משרד ההתיישבות והארכיאולוגיה ביהודה ושומרון (כ-32.5 מיליון שקלים), הודיע כי יבלום בתגובה את התקציבים המיועדים לחינוך החרדי.

מדובר בתקציבים קריטיים: 54 מיליון שקלים לגננות בחינוך הבלתי רשמי, כ-16.2 מיליון שקלים לסבסוד הצהרונים במוסדות הפטור והמוכר שאינו רשמי, ו-16.5 מיליון שקלים ל"בית הספר של החופש הגדול" למוסדות הפטור. ח"כ משה גפני, הנאבק על תקציבי הגננות ומוסדות הפטור, הבהיר כי אם התקציבים הללו ייפגעו, הוא יצביע נגד כלל ההעברות התקציביות של הקואליציה.