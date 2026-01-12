במהלך דיון קבינט שהתקיים אמש, הבהיר נתניהו כי "כרגע אין הסכם, חיזבאללה מתנגד ולכן אני לא מביא להחלטה". שרים רבים תקפו את האפשרות להפסקת אש, כאשר השר בן גביר קרא לנתניהו לטוס לארה"ב ו"לחסל את החיזבאללונים בדאחייה" (חדשות)
שרים, חברי כנסת ומשפחות חטופים התכנסו בכנס מיוחד בכנסת לגיבוש האסטרטגיה ל"יום שאחרי" • בין ההצעות: שליטה ביטחונית קבועה ומניעת התעצמות • השר לוין וראשי 'תקומה' הציגו חזון לביטחון ארוך טווח • במוקד: פדוי השבי איתן מור בשיחה עם איילה חסון (פוליטי, מדיני)
עימות סוער פרץ היום בין חברי סיעת 'עוצמה יהודית' בין חברי סיעת האחות 'הציונות הדתית', וזאת על רקע התיעודים הכואבים מפינוי המאחזים בגוש עציון, שנעשו בתמיכת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' | במקביל, סמוטריץ' אמר כי הוא "לא אוהב את בן גביר" - אבל לא פוסל התמודדות משותפת בבחירות הקרובות (פוליטי)
במהלך ישיבת הממשלה שהתכנסה היום דנו השרים בהקמה של וועדת חקירה ממלכתית לאסון - וגם בהתקדמות העסקה והפסקת האש בעזה | השרה סטרוק התעניינה עד מתי תמשך עצירת האש ונתניהו השיב שעדיין יש חטופים להשיב, וכי לא ניתן לכמת זאת בזמן" | בן גביר: "גם היועמ"שית חייבת להיחקר" (פוליטי, בארץ)
דוברת לשכת ראש הממשלה הבהירה כי ירושלים מתנגדת להצבת חיילים טורקים במסגרת כוח רב־לאומי ברצועה | במקביל, השרה סטרוק תקפה בחריפות את אנקרה בעקבות הודעתה על צווי מעצר נגד בכירים ישראלים: "די לאחיזת העיניים – תורכיה לא שותפה לשום מהלך מדיני או ביטחוני עם ישראל" (פוליטי, מדיני, בארץ)
הקבינט המדיני־ביטחוני צפוי לאשר את העסקה לשחרור החטופים ולאחר מכן תתקיים ישיבת ממשלה מורחבת. רוב השרים צפויים להצביע בעד, סמוטריץ’ ובן גביר יתנגדו במחאה על שחרורם של מאות מחבלים. הערכה שהשניים לא צפויים לפרוש מהממשלה (פוליטי)
העימותים בין הרמטכ"ל החדש שנבחר לאחר שקודמו הודח בשל העימותים - לא פוסקים וגם אמש בישיבת הקבינט, ראש הממשלה נתניהו נזף ברמטכ"ל וקרא לו להפסיק לתדרך נגדו, מכיוון שזה פוגע בלכידות וברוח הלחימה | ראש הממשלה ציטט בישיבת הקבינט את הנשיא טראמפ; "הוא אמר להיכנס בכל הכוח" (חדשות)
עימות סוער בקבינט הביטחוני בין הרמטכ"ל זמיר לשרה סטרוק סביב ציטוט מפרשת השבוע | זמיר: "אף אחד לא ירא ורך לבב" והדגיש את נחישותו במלחמה | נתניהו: "אני לא רוצה משמעת עיוורת, ואני גם לא רוצה פריצת מסגרת" (צבא)
ממשלת ישראל אישרה קיצוץ נרחב בתקציבים כדי להוסיף מיליארדים לתקציב הביטחון, אך ההחלטה עוררה סערה ועימותים חריפים בין השרים | במקביל, יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, מדווח על הישגים בתקציבי החינוך החרדי (פוליטי)
"יהיה מאמץ צבאי עצום, יגייסו 200 אלף חיילים, חלקם ישלמו בחייהם, ובסוף תיסוגו מהשטחים שתפסנו, רק כדי להגיע לעסקה חלקית", הזהיר סמוטריץ', שהתנגד להחלטת הקבינט | דרעי, מנגד, טען כי "אם תוך כדי כיבוש חמאס יבקש עסקה - צריך לעצור כדי לעשות את זה. גם אם כבר התחלנו, גם הדרישה הפומבית להתיישבות מיותרת בשלב הזה". סטרוק צעקה עליו (פוליטית)
חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה אורית סטרוק, התייחסה היום בראיון נוסף לביקורת שהופנתה כלפיה בנושא החטופים והפעילות של צה"ל סביבם | לדבריה, מדובר בלא פחות מקמפיין סתימת פיות, והדגישה כי היא מחזיקה בעמדתה (חדשות)
השרה סטרוק קראה להרחיב את המלחמה ברצועת עזה גם לאזורים שעד כה לא נגעו בהם מחשש להימצאות חטופים, מכיוון שלדבריה אי אפשר להכריע מלחמה כשיש אזורים "אל תגע בי". היא לא שללה שלמרבה הצער חטופים יפגעו כתוצאה מכך: "לא יודעת לעשות חשבון שבו חיים של פלוני יותר חשובים מחיים של אלמוני" (בארץ)
טקסי יום הזיכרון התקיימו היום לזכרם של כלל חללי מערכות ישראל, השרים נפרסו בבתי העלמין ברחבי הארץ, ונאומו בפני משפחות השכול | סער: "חללי פעולות האיבה, מחיר אנושי כבד מנשוא ששילמנו למען קיומנו כאן" | שר המשפטים לוין: "איננו שוכחים לרגע את 59 החטופים הנמצאים בשבי חמאס" (פוליטי, בארץ)
בתשובה
להצעה לסדר של ח"כ סמיון מושאשוילי על "שדרוג הברית האסטרטגית בין ישראל
לאזרבייג'ן", אמרה השרה סטרוק, כי הממשלה מודעת לחשיבות הברית האסטרטגית עם
אזרבייג'ן וכי תמשיך לחזק את שיתוף הפעולה איתה ועם וארה״ב | כל הפרטים (חדשות, עולם)
יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד, התראיין להסכת, שם הוא יצא באמירה מבישה על השרה אורית סטרוק ממפלגת הציונות הדתית | שרים בממשלה תקפו את לפיד וטענו כי מדובר באמירות מכוערות | לפיד הגיב: "מחכה להתנצלות של סטרוק" | השר סמוטריץ' הגיב: "יאיר התבלבלת, מכונת הרעל זה חשבון טוויטר שלך" (פוליטי)