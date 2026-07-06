בטקס מיוחד שהתקיים הבוקר (שני) בחוות הזרזיר בבקעת הירדן, העניקה החטיבה להתיישבות עשרות ריינג'רים, רחפנים, ערכות ציוד רפואי ומרכיבי ביטחון לשורה של חוות ביטחוניות הפרוסות לאורך הגבול המזרחי. המהלך מהווה את השלב המעשי הראשון במימוש תוכנית החומש הלאומית לחיזוק האחיזה האסטרטגית באזור.

בטקס השתתפו שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שרת ההתיישבות אורית סטרוק, יו"ר החטיבה להתיישבות ישי מרלינג וראש מועצת בקעת הירדן דוד אלחייני. הנוכחות הבכירה משקפת את החשיבות האסטרטגית שמייחסת הממשלה לחיזוק הנוכחות הישראלית בציר המזרחי. סמוטריץ': 'מסכלים את חזון מדינת הטרור' שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הבהיר בדבריו כי המהלך נועד לסכל את התוכניות להקמת ישות פלסטינית בשטחים. "אנחנו ממשיכים לסכל את חזון מדינת הטרור הפלסטינית בהקמת חוות וישובים בכל רחבי הארץ", מסר. "בכל לילה נכנסים לכאן רחפנים, במטרה להכניס נשק לערבים ביו"ש ולערביי ישראל כדי לייצר 7.10 חדש". הדג הקטלני מטיל אימה בחופי ישראל: "אל תיגעו בו - סכנת מוות" דוד ישראלי | 05.07.26 בזמן שמיליונים נפרדים מח'אמנאי: הבן מוג'תבא מאבד שליטה ועוצר אלפים אליהו לוי | 05.07.26 סמוטריץ' הוסיף והזהיר מפני הקמת ממשלה שתהיה תלויה במפלגות הערביות. "אסור להקים ממשלה שמחזירה מחדש את הזיית המדינה הפלסטינית או שתהיה תלויה במפלגות הערביות תומכות הטרור, אשר תפרק את החוות ותפנה את הישובים החדשים", הדגיש. סטרוק: 'תוכנית אסטרטגית משנת מציאות' שרת ההתיישבות אורית סטרוק הגדירה את תוכנית הציר המזרחי כ"תוכנית אסטרטגית היסטורית ומשנת-מציאות". לדבריה, "התכנית תתקן עוול מתמשך כלפי האזור היפה ביותר בארץ, תרחיב מזרחה ומערבה את האזור המיושב, תכפיל את היקף השטח ואת מספר התושבים, ותגדיל פי 10 את מספר נקודות הישוב". סטרוק הודתה לשר האוצר על הגיבוי המלא למיזם ולחטיבה להתיישבות על ביצוע השלב הראשון. "אני נערכת להעביר בקרוב ממש את החלטת החומש עם תקציב של מיליארדים", הבטיחה.

העבודות להקמת המכשול הביטחוני בגבול המזרחי ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

חוות האחיזה - חומת המגן האזרחית

יו"ר החטיבה להתיישבות, ישי מרלינג, הגדיר את חוות האחיזה בגבול המזרחי כ"חומת המגן האזרחית של מדינת ישראל". "הן אלו שמבטיחות בפועל את שמירת אדמות המדינה בשטחים הפתוחים", הסביר.

מרלינג הדגיש כי אספקת מרכיבי ביטחון וציוד מיגון למתיישבים בקו הראשון היא "תנאי יסוד הכרחי לשמירה על חייהם". המהלך, כך ציין, הוא פרי שיתוף פעולה אסטרטגי של החטיבה להתיישבות יחד עם שר האוצר, שרת ההתיישבות ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

"חיזוק הביטחון בחוות, לצד פריסת תשתיות ומבני מגורים בשטח, הוא הצעד המעשי הראשון בדרך למימוש תוכנית החומש הלאומית", הבהיר מרלינג. "המטרה שלנו היא לחזק את גבולות המדינה ולהביא לעשרות אלפי תושבים חדשים בחבל הארץ החיוני הזה".

אלחייני: 'הצהרה ריבונית וביטחונית'

ראש מועצת בקעת הירדן דוד אלחייני הדגיש את המשמעות האסטרטגית של הטקס. "המיקום שלכם כאן היום מעבר לגדר המערכת הוא לא רק אירוע טקסי, זו הצהרה ריבונית וביטחונית מהמעלה הראשונה", אמר.

אלחייני הוסיף כי "הנוכחות שלכם כאן, יחד עם הציוד ומרכיבי הביטחון שאתם מביאים איתכם, מוכיחה שממשלת ישראל מבינה את מה שאנחנו אומרים ומבצעים יום-יום בשטח. בקעת הירדן היא חומת המגן המזרחית של מדינת ישראל".

רקע: המכשול הביטחוני בגבול המזרחי

המהלך מגיע במקביל להתקדמות בהקמת המכשול הביטחוני בגבול המזרחי, שאותו מקדם משרד הביטחון בהנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ. העבודות מתמקדות כעת בהקמת שני המקטעים הראשונים באורך של כ-80 ק"מ בגזרת העמקים והבקעה.

הפרויקט הכולל, שעלותו נאמדת בכ-5.5 מיליארד שקלים, כולל הקמת מערך רב-שכבתי לאורך כ-500 ק"מ מדרום רמת הגולן ועד לחולות סמר מצפון לאילת. תוכנית חיזוק הביטחון הלאומי והאחיזה האסטרטגית בגבול המזרחי מהווה חלק מרכזי מאסטרטגיית משרד הביטחון.