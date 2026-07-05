השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נקלע שוב להפרה של כללי האתיקה של הכנסת, כאשר בחשבונות הרשמיים של מפלגת עוצמה יהודית פורסם סרטון בכיכובו ובכיכוב רעייתו איילה, כשהם נמצאים בסלון הפאות של איילה אלחרר - אשתו של יועץ התקשורת של השר.

בסרטון, שעורר גל תגובות ברשתות החברתיות, נראים בן גביר ורעייתו בסלון הפאות, כאשר הפרסום מקדם בפועל את העסק הפרטי של משפחת יועץ התקשורת של המפלגה. גולשים רבים תהו מה עושה גבר בסלון פאות, אך מעבר לשאלת הצניעות, עלתה השאלה המרכזית: מדוע החשבונות הרשמיים של מפלגה צריכים לקדם עסק פרטי של יועץ התקשורת שלה.

ועדת האתיקה כבר נזפה בו

הפעם לא יוכל השר בן גביר לטעון כי לא ידע על האיסור. רק לפני כחודשיים קיבלה ועדת האתיקה של הכנסת קובלנה נגדו בגין אותה עבירה בדיוק - אז קידם לונה פארק בסרטון שפורסם בחשבונות המפלגה.

ועדת האתיקה קבעה אז בהחלטתה: "חל איסור על חברי הכנסת לתת חסות, לסייע או לקדם גורמים מסחריים. הוועדה סבורה כי הסרטון האמור בו נראה השר מבלה עם ילדיו בפארק השעשועים, שפורסם בחשבון סיעת עוצמה יהודית וכן בחשבון של פארק השעשועים, עולה לכדי קידום של גורם מסחרי באופן פסול".

הוועדה הטילה על בן גביר אז סנקציה של הערה, אך הפעם, לאחר שהוכח כי מדובר בהפרה חוזרת, צפויה הוועדה להחמיר עמו באופן משמעותי.