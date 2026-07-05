ממשלות בריטניה, איטליה ויפן הכריזו על "אבן דרך משמעותית" בתוכנית הקרב האווירית העולמית (GCAP), לאחר שהמיזם המשותף של שלוש המדינות הבטיח חוזה המשך יוקרתי ל-18 חודשים, בשווי של 4.6 מיליארד ליש"ט - כ-6.1 מיליארד דולר.

תוכנית GCAP, שהושקה בשנת 2022, נחשבת לאחת מתוכניות פיתוח מטוסי הקרב הגדולות והשאפתניות ביותר בעולם כיום. היא משקפת מגמה גוברת של שיתוף פעולה ביטחוני הדוק בין בעלות ברית אירופאיות ואסייתיות, על רקע התחרות הטכנולוגית והצבאית העולמית הגוברת.

מעבר מקונספט לתכנון מפורט

החוזה הנוכחי במימון שלוש המדינות הוא החוזה הבינלאומי השני של המיזם המשותף, לאחר שהחברה הבטיחה את החוזה הראשון שלה, בשווי 686 מיליון ליש"ט, באפריל השנה.

התקציב החדש יממן את שלב הפיתוח וההערכה המעמיקים של קונספט מטוס הקרב המבטיח. בשלב זה יתמקדו הצוותים בזיהוי דרישות הנדסיות מרכזיות וביצוע בדיקות קפדניות, שבסיומן יעבור הפרויקט לשלב התכנון והייצור המפורטים.

שיתוף פעולה תעשייתי חוצה יבשות

החוזה הוענק לחברת Edgewing - מיזם משותף שהוקם בשנת 2025 על ידי ענקיות התעופה והביטחון: BAE Systems הבריטית, Leonardo האיטלקית, ו-JAIEC (תאגיד פיתוח תעשיית התעופה והחלל של יפן).

בנוסף לחברות המובילות הללו, יצרניות מנועים וטכנולוגיה מובילות כמו רולס-רויס הבריטית וקבוצת IHI היפנית מעורבות באופן ישיר בפיתוח מערכות ההנעה והמכלולים של המטוס.

בינה מלאכותית ועליונות אווירית

מטוס הקרב החמקן מהדור השישי מתוכנן להפוך למטוס המתקדם ביותר שהופעל אי פעם. הוא יפעיל טכניקות דיגיטליות מתוחכמות, בינה מלאכותית וטכנולוגיות פורצות דרך כדי להבטיח עליונות בתנאי הקרב המאתגרים ביותר.

על פי הצהרת ממשלת בריטניה, מטוס ה-GCAP יפעל לצד מטוסי הטייפון, ה-F-35 ומערכות אוטונומיות (כטב"מים) אחרות כחלק מצי הדור הבא של חיל האוויר המלכותי.

למרות שהפלטפורמה והמטוס עצמו הם תולדה של פיתוח משותף, מטוסי הקרב של כל מדינה יותאמו לצרכיה המבצעיים הספציפיים ויצוידו במערכות מכ"ם, ציוד ייעודי, טילים ופצצות שונים בהתאם לבחירתה.

כניסה לשירות מבצעי ב-2035

המטוס צפוי להימסר רשמית ולהיכנס לשירות מבצעי בשנת 2035. יצוין כי תוכנית GCAP מהווה חלק ממגמה עולמית של פיתוח מטוסי קרב מדור שישי, שבה מעורבות גם ארצות הברית וסין.

שיתוף הפעולה בין בריטניה, איטליה ויפן נתפס כמהלך אסטרטגי משמעותי, המשלב יכולות טכנולוגיות מתקדמות מאירופה ומאסיה, ומבטא את הצורך בהשקעות עצומות ובשיתוף ידע בפיתוח מערכות נשק מתקדמות.