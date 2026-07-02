משפט מוזר אחד של ממדאני עורר סערה בקרב תושבי ניו יורק

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, עורר סערה ברשתות החברתיות לאחר שקרא לתושבי העיר לכוון את המזגנים ל-26 מעלות צלזיוס, כחלק מהמאמצים להפחית את העומס על רשת החשמל במהלך גל החום הכבד שפוקד את העיר.

בפוסט שפרסם ברשת X כתב ממדאני כי רשת החשמל "עובדת שעות נוספות כדי לשמור על כולנו קרירים", וקרא לתושבים לכוון את המזגן ל-26 מעלות, לכבות אורות ומכשירי חשמל שאינם בשימוש ולנתק מכשירים מיותרים מהחשמל. לדבריו, גם העירייה מיישמת את אותן הנחיות במבני הציבור כדי לצמצם את צריכת החשמל בשעות העומס.

הפוסט זכה לעשרות מיליוני צפיות ועורר ביקורת חריפה מצד אישי ציבור ופרשנים שמרנים. בין היתר תקפו אותו חבר הקונגרס ברנדון גיל, הפרשן מאט וולש ומושלת ארקנסו שרה האקבי סנדרס.

בין התגובות הבולטות נכתב: "26 מעלות? ברוכים הבאים לקומוניזם", "הממשלה רוצה להפוך את הבית שלכם לסאונה", ו"באמריקה המזגן שלי לא עולה מעל 20 מעלות".

הסערה מגיעה בזמן שניו יורק מתמודדת עם גל חום חריג, כאשר הרשויות הזהירו כי הטמפרטורה המורגשת עשויה להגיע לכ-44 מעלות.