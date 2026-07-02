ילדה בת שנה וחצי ממשפחה חרדית החליקה באמבטיה ופונתה במצב קשה

דרמה בחריש: ילדה כבת שנה וחצי ממשפחה חרדית נפצעה היום (חמישי), בשעות אחר הצהרים, באורח קשה, לאחר שאיבדה את הכרתה כתוצאה מנפילה קשה בביתה.

כוחות הרפואה של איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לה סיוע רפואי ראשוני ודחוף בשטח, ולאחר מכן היא פונתה במהירות לבית החולים להמשך קבלת טיפול רפואי כשמצבה מוגדר קשה כאמור.

מפרטי המקרה עולה כי הילדה החליקה במהלך המקלחת, ונפלה מגובה אל תוך האמבטיה – נפילה שהובילה לאובדן הכרה מיידי. בני המשפחה המבוהלים הזעיקו את כוחות ההצלה, שהגיעו תוך דקות ספורות אל הדירה והחלו בפעולות מצילות חיים.

חובשי איחוד הצלה, נתנאל יעקובי, שלמה בר דוד ויוסף סופר, שהיו ראשונים להגיע לזירה, סיפרו על רגעי החרדה: "כשהגענו למקום, בני המשפחה סיפרו לנו כי הפעוטה נפלה מגובה באמבטיה לאחר שהחליקה במהלך המקלחת, ובעקבות המכה העזה היא איבדה את הכרתה. הענקנו לה סיוע רפואי ראשוני ומציל חיים בשטח, ומיד לאחר מכן היא פונתה בדחיפות להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים, כשבשלב זה מצבה מוגדר קשה".

נפילות בתוך חלל האמבטיה נחשבות לאחד מגורמי הסיכון המרכזיים בקרב פעוטות וילדים קטנים, בשל משטחים חלקים ומים זורמים. גורמי הרפואה והבטיחות שבים ומזכירים להורים ולמבוגרים שלא להשאיר ילדים בגילאים אלו ללא השגחה צמודה אפילו לא לרגע אחד במהלך הרחצה, ולהשתמש באמצעי מיגון כמו שטיחוני גומי למניעת החלקה.