המסוק רוקן דלק באוויר כדי להציל את תלמיד החיידר שנפל מגובה בטיול

דרמה מורכבת ומורטת עצבים התחוללה במהלך טיול בצפון הארץ, כאשר תלמיד כיתה ט' כבן 13, הלומד בתלמוד תורה "ישועות משה" של חסידות ויז'ניץ בעיר בית שמש, נפצע באורח בינוני כתוצאה מנפילה מגובה רב.

האירוע הקשה התרחש אתמול, יום רביעי, בעת שהקבוצה שהתה באזור מצפור הר ברקן הממוקם ברכס הגלבוע, אזור הידוע במסלוליו המאתגרים ובתצפיות הנוף המורכבות שלו.

במהלך הצעידה במסלול, מסיבה שטרם הובהרה במלואה, מעד הנער ונפל מגובה של כארבעה מטרים אל תוך תוואי שטח סלעי וקשה לגישה, דבר שהוביל להקפצה מיידית של כוחות החילוץ והרפואה אל המקום.

ל"בבלי" נודע כי מיד עם קבלת הדיווח הראשוני על הנפילה והפציעה, הבינו גורמי הרפואה וההצלה כי מדובר באירוע מורכב הדורש התערבות חילוץ מיוחדת, ובעקבות כך הוזעק למקום מסוק חילוץ של חיל האוויר או של מערך ההצלה יחד עם לוחמי יחידת החילוץ האזורית.

עם הגעת המסוק מעל נקודת הנפילה בגלבוע, נתקלו אנשי הצוות האווירי בקשיים עצומים בשל תנאי השטח הטופוגרפיים המורכבים והרוחות האופייניות לאזור, שלא איפשרו גישה ישירה או הנפת פצוע בטוחה ממקום נפילתו המדויק של התלמיד. המצב הפך למתוח עוד יותר כאשר במהלך ניסיונות החילוץ החוזרים ונשנים באוויר, נאלץ קברניט המסוק לבצע פעולה חריגה ולשחרר דלק בכמות מבוקרת על מנת להפחית באופן מיידי ממשקלו של כלי הטיס, דבר שנועד לשפר את יציבותו באוויר ולאפשר ניסיון חילוץ נוסף בתנאים המורכבים שנוצרו.

לאחר מספר ניסיונות תעופתיים מורכבים שלא צלחו הבינו כוחות ההצלה הקרקעיים כי אין מנוס מביצוע חילוץ פיזי ומפרך על גבי אלונקות. מתנדבי יחידות החילוץ, יחד עם חובשים ופרמדיקים, העניקו לנער טיפול רפואי ראשוני בשטח, קיבעו אותו בצורה מקצועית אל האלונקה, והחלו במסע נשיאה פיזי ומאמץ רב במעלה המסלול ההררי והתלול, עד אשר הגיעו לנקודה מישורית ובטוחה יותר שאפשרה את העלאתו בצורה בטוחה אל בטן המסוק. משם, כשהוא סובל מחבלות ופציעות שונות אך בהכרה, הוטס התלמיד ישירות אל המרכז הרפואי ״העמק״ בעיר עפולה, כשהצוותים הרפואיים באוויר ובארץ מגדירים את מצבו הרפואי כבינוני.

ל"בבלי" נודע כי מבצע החילוץ הדרמטי כולו, מרגע הנפילה ועד להגעת הפצוע לבית החולים, נמשך כלוש שעות ארוכות ומורטות עצבים, במהלכן התפללו חבריו ללימודים ובני משפחתו לשלומו.

עוד נודע ל"בבלי" כי במהלך היום עבר התלמיד סדרת בדיקות מקיפה ויסודית על ידי הרופאים המומחים בבית החולים העמק, וכי בחסדי שמים התוצאות של כלל הבדיקות, כולל בדיקות הדימות, נמצאו תקינות לחלוטין. בעקבות כך, חל שיפור משמעותי במצבו הרפואי והוא מוגדר כעת יציב, אולם בשלב זה הוא עדיין נותר מאושפז במחלקת הילדים לצורך השגחה רפואית והמשך מעקב של הצוות המקצועי, וטרם שוחרר לביתו בבית שמש.