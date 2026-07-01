תיעוד מרהיב: רוכבי סוסים חמושים ליוו את השיירה של טראמפ - כך זה נראה

​שיירת הרכבים הנשיאותית של דונלד טראמפ לוותה על ידי רוכבי סוסים חמושים במהלך ביקורו הרשמי בצפון דקוטה.

הנשיא הגיע ברכבת לעיירת התיירות האייקונית מדורה, שם המתין לו קהל מעריצים גדול שכלל גדוד משחזר של יחידת הרוכבים הקשוחים ההיסטורית. משם המשיך טראמפ בנסיעה מלווה בפרשים לעבר המתחם החדש.

​הביקור נערך לקראת הפתיחה הרשמית של הספרייה הנשיאותית החדשה על שם תאודור רוזוולט, המשתרעת על פני שטח של 96 אלף רגל רבוע באזור הבאדלנדס.

המתחם, שהקמתו עלתה כ-450 מיליון דולר, מנציח את ערכי השימור שפיתח הנשיא ה-26 של ארצות הברית במהלך שהותו באזור בשנות השמונים של המאה ה-19. הפתיחה הרשמית תתקיים בשבת, במקביל לחגיגות המציינות 250 שנה לעצמאות ארה"ב.

​טראמפ הגיע למדינה כשהוא משיק את מטוס האייר פורס וואן החדש שלו, דגם בואינג 747 שהוענק לארצות הברית כמתנה מצד קטאר.

הנשיא סיפר כי פנה לחברת בואינג, שצפויה לספק את המטוסים הרשמיים הבאים רק בשנת 2028, וביקש לבדוק חלופות זמניות במדינות זרות. "אמרתי, 'למי יש את הטוב ביותר?' הם אמרו, 'קטאר'," ציין טראמפ והוסיף כי הבטיחו לו ש-"מעולם לא היה מטוס כזה."

​ביום שישי ימשיך הנשיא לדרום דקוטה כדי להשתתף בצפייה במפגן הזיקוקים המסורתי בהר ראשמור.

​הספרייה החדשה תציג מסמכים, פריטים אישיים ויומנים של רוזוולט, לצד התייחסות לעמדותיו השנויות במחלוקת בנוגע לאינדיאנים.

מנהל הספרייה, רובי לאוף, התייחס למיקום המבודד של המבנה ואמר כי "זה מאפיין, לא באג, שאנחנו נמצאים במחוז של 1,000 תושבים ובעיירה של 120 תושבים. תאודור רוזוולט הגיע לכאן למטרה הזו."