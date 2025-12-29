מחזה לא שגרתי נגלה לנגד עיניהם של תושבי צפון דקוטה, כאשר שיירת הרכבים הנשיאותית של דונלד טראמפ לוותה על ידי רוכבי סוסים חמושים | עשרות מעריצים המתינו לדונלד טרט פ בעיירה ההיסטורית מדורה שבצפון דקוטה (חדשות)
בלב שדה קרב הנשלט על ידי רחפנים קטלניים וטכנולוגיה עילית, מופיע תיעוד יוצא דופן של חיילים רוסים המסתערים על עמדות אוקראיניות כשהם רכובים על סוסים | צבא רוסיה נסוג לשיטות לחימה מהמאה הקודמת בניסיון נואש לשרוד את "חומת הרחפנים" האוקראינית (חדשות בעולם)
יום חגם של חסידי סקווירא קרב ובא, לאחר למעלה משבע שנות הכנה, יזכו היום החסידים במעמד 'הכנסת ספר תורה' אישי לאדמו"ר מסקווירא | באירוע ההיסטורי ישתתפו אלפי החסידים מרחבי העולם, כולל ספר התורה של הבעל שם טוב | צפו בתיעוד על 'קצה המזלג' מההכנות הקדתחתניות בשיכון החסידי בארה"ב (חסידים)
לפני כשבועיים התקיימה הפגנה מרכזית מחוץ לכנס עידוד גיוס בנייני האומה בירושלים | מפגין שברח לכיוון אחד הבניינים הוכה קשות על ידי שוטר, שרכב על פרש משטרתי | המשטרה: "בשל מעשיהם פעלנו תוך שימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר" (אקטואליה, משטרה)