בבלי
שמחת חתן וכלה

תיעוד משעשע | כשהאדמו"ר מלייפניק הצטרף למקהלת החסידות 

קהל חסידים רב נהרו להשתתף בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל והאדמו"ר מלעלוב הר יונה, החתן בן להרב אהרן קאפף, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' אברהם מתתיהו למברגר, רב ביהמ"ד מאקאווא באלעד, וחתן הגה"צ רבי סיני הלברשטאם, אב"ד ביהמ"ד 'דברי חיים' בשיכון ג' בב"ב • רגע השיא של השמחה היה כאשר האדמו"ר מלייפניק עלה לבמת המקהלה וסחף את הקהל בשירה נרגשת בקולו המעורר ובאנרגיה חסידית סוחפת (חסידים)

שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב | צילום: צילום: שוקי לרר
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית מאקאווא אלעד לעלוב (צילום: שוקי לרר)

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