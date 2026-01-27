קהל חסידים רב נהרו להשתתף בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל והאדמו"ר מלעלוב הר יונה, החתן בן להרב אהרן קאפף, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' אברהם מתתיהו למברגר, רב ביהמ"ד מאקאווא באלעד, וחתן הגה"צ רבי סיני הלברשטאם, אב"ד ביהמ"ד 'דברי חיים' בשיכון ג' בב"ב • רגע השיא של השמחה היה כאשר האדמו"ר מלייפניק עלה לבמת המקהלה וסחף את הקהל בשירה נרגשת בקולו המעורר ובאנרגיה חסידית סוחפת (חסידים)
בליל הילולא קדישא של הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע, ערכו צאצאיו האדמו"רים מלעלוב בית שמש ולעלוב בראנוביץ את שולחנם הטהור בהשתתפות קהל החסידים | במהלך הטיש העלו האדמו"רים את זכרו הטהור של בעל ההילולא ושרטטו קווים לדמותו ולדרך הקודש שהנחיל מורשה לדורות (חסידים)
בבית המדרש של חסידות קוזמיר ברחוב רש"י בבני ברק, נחוגה שמחת הברית מילה לנכדו של האדמו"ר מקוזמיר, בן לבנו, הרב עקיבא טאוב, חתנו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ | בסנדקאות כובד האדמו"ר מקוזמיר, כשהוא יושב על כסא הירושה מאביו, האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל | בהמשך הסבו הקהל באחד מאולמות השמחות בבני ברק לסעודת המצווה (חסידים)