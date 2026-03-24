הגאון רבי סיני הלברשטאם, גאב"ד שיכון ג' בבני ברק, יצא בפסק הלכה נחרץ נגד ה'פטנט' הממוכן במאפיות מצות היד • מי שצועד בשיטת ה'דברי חיים' - שלא יכניסן לביתו • וגם, התיעוד מאפיית מצות עבודת יד עם כל ההידורים (חרדים)
שמחת החלאקה לבנו של הרה"ג ר' אברהם מתתיהו לעמברגר, רב חסידי מאקאווא באלעד וחתן הגאון רבי סיני הלברשטאם, רבה של שיכון ג' בבני ברק • ביום מלאות לו שלוש שנים, הוכנס הילד ברוב חן לתלמוד התורה כמסורת אבות העוברת מדור דור • לאחר מכן עלו ילד החלאקה ואביו למעונם של גדולי ישראל שגזזו ממחלפות ראשו ובירכוהו בחמימות • בהמשך פקדו את ציון זקינו הגה"צ גאב"ד מאקאווא אלעד זצ"ל הטמון באוהל מאקאווא בקריית אתא, ומשם המשיכו למעמד המרגש באתרא קדישא מירון סמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי • צפו בתיעוד (חסידים)
בבני ברק נערכה שמחת הברית לנכד האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, בן לבנו הרב אברהם אביש רבינוביץ, חתן הרה"ג ר' סיני הלברשטם אב"ד שיכון ג' | הסבים התכבדו בכיבודי הברית, ובהמשך הסבו לסעודת מצווה, תוך שגאב"ד שיכון ג' מלבוש מלבושי לבן לעת זו (חסידים)
לרגל הילולת אבי שושלת חצה"ק צאנז ז'ימגראד, הרה"ק רבי סיני הלברשטאם זי"ע, ערך נכדו ממלא מקומו האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך הסעודה חילק האדמו"ר שיריים לחסידים מהדג הענק כפי המסורת, ונשא אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא | במעמד השתתפו גלריה מכובדת של רבנים, שחלקם אף נשאו דברים לזכרו של האי צדיק (חסידים)
חברי הבד"ץ דחסידי בעלזא, ששבו זה עתה ממסע בארה"ב, עשו פעמיהם תיכף אל שדות החיטים, שם קצרו ברינה את החיטים תחת השגחתם הקפדנית, ועקבו מקרוב אחר עבודת אנשי השדה שעמלו על מלאכתם שעות ארוכות | לצד חברי הבד"ץ נצפו גם האדמו"ר רבי משה אבוחצירא, והגאון רבי סיני הלברשטאם שהגיע לבוש במלבוש עליון - מעיל חורפי רבני, על אף החום המעיק וקצר את חיטיו למצותיו לקראת פסח תשפ"ו (חרדים)
הגה"צ רבי סיני הלברשטאם, רבה של שיכון ג' בבני ברק, הלוחם מלחמת חורמה נגד כל אלו הנוהגים להקל ולאכול מצות מכונה, ומבהיר בזה שיטתו של זקינו הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, נצפה השבוע אופה את מצותיו בהידור רב, כשהוא עוסק בכל שלבי האפיה, מהלישה ועד אחר הפרשת חלה, על יד התנור אף הוריד את הכובע הרבני מעל ראשו, וטרח מתוך זיעה של מצווה (חרדים)