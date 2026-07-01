ארבעת הקדושים

זעזוע, פלצות וחרדה עמוקה אופפים את היכלי התורה בארץ ובעולם, עם הגעת הבשורה המרה והמצמררת על הירצחו בדמי ימיו של המקובל הגה"צ רבי עמוס גואטה זצ"ל הי"ד, אשר נקטף ונרצח הבוקר ביד נפשעת ובדם קר בידי בן עוולה נתעב.

בעוד הציבור מתקשה לעכל את גודל האסון הבלתי נתפס, יודעי בינה ויודעי העיתים מצביעים בחרדה על קשר שמימי, מבהיל ומצמרר, המקשר בין רצח המקובל זצ"ל לבין סדר לימוד ה'דף היומי' של רבבות אלפי ישראל הלומדים בימים אלו את מסכת חולין. הצירופים ההיסטוריים שנחשפים כאן, מרעידים כל לב ומעוררים למחשבה עמוקה ולחיזוק דברי גדולי ישראל לאורך הדורות. פסק האדמו"ר מצאנז לקראת פתיחת המסכת מנהג עתיק יומין הוא בתפוצות ישראל, המושתת על יסודות הררי קודש, כי בעת שמתחילים ללמוד את מסכת חולין העוסקת בדיני שחיטה, דמים וטרפויות נהגו הכל להתענות, לצום ולשפוך נפשם אל ה' מפני פחד המקטרג בעת ההיא.

הדמיית יהודים צמים ומתפללים ביום תחילת לימוד מסכת חולין ( צילום: בינה מלאכותית - כיכר השבת )

כפי שפרסמנו בשעתו כאן באתר 'בבלי', אך לפני חודשיים, עם תחילת מחזור זה של מסכת חולין בחודש אייר, נכנסו ראשי מפעל התורה של חסידי צאנז, 'תורתם משתמרת', אל הקודש פנימה למעונו של האדמו"ר מצאנז. הם העלו בפניו את השאלה המרתקת: האם על אלפי הלומדים והנבחנים לנהוג על פי המנהג העתיק ולהתענות ביום זה?

האדמו"ר מצאנז השיב אז בבהירות: "היות ובציבור עסקינן, כאשר רבבות אלפי ישראל מתחילים יחדיו בלימוד המסכת – אין מן הצורך להתענות". הרבי הוסיף את ברכת קדשו ללומדים: "התורה הקדושה היא הברכה הגדולה ביותר, ויהי רצון שכל הברכות הכתובות בתורה יחולו על הלומדים והנבחנים".

האדמו"ר מצאנז בשחיטת התרנגול בערב יום כיפור ( צילום: משה גולדשטיין )

מאז ימי ה'חתם סופר' ועד הגראי"ל שטיינמן

מקור המנהג המצמרר לפחד ולצום בתחילת מסכת חולין, יסודו בהנהגתו המוצהרת של מרנא בעל ה'חתם סופר' זצ"ל, שהנהיג בישיבתו הרמא בפרשבורג לצום יום שלם בעת תחילת לימוד ענייני שחיטה.

בהקשר זה, מעוררים כעת בבתי המדרש את הוראתו המפורסמת של ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, אשר סיפר בעבר לתלמידיו בהתרגשות: "כאשר התחילו ללמוד בכולל פוניבז' מסכת חולין, אמרתי שמן הראוי שהיכולים לצום יתענו עד חצות. אמנם ה'חתם סופר' צם יום שלם, אך לאברכים זה עלול לגרום לביטול תורה, ולכן שיצומו רק עד חצות". הגראי"ל אף סייג וציין כי מי שקשה לו הצום, יכול להמיר זאת בנתינת מעות לצדקה, באומרו: "בוודאי שגם זו הנהגה טובה".

גם שר התורה, הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל, התייחס למנהג הנורא בעבר ופסק: "הנהגה טובה היא שהמגיד שיעור ייתן מספר פרוטות לצדקה עבור לומדי השיעור" עם תחילת המסכת, כדי לפדות את התענית ולהגן על הלומדים.

ההיסטוריה המצמררת: רצח הבאבא אלעזר והילד לייבי קלצקי

כעת, כשהנפש מסרבת להאמין למראה דמם של צדיקים שנשפך, מצביעים המעוררים על היסטוריה כואבת ומפחידה, המוכיחה כי מדובר בעניינים שמימיים שאין לזלזל בהם בשום אופן.

הכל נזכרים באימה ברצח הנורא שזעזע את העולם היהודי כולו, רצח המקובל הגה"צ באבא רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל הי"ד, שנרצח בדם קר בהיכל ישיבתו בבאר שבע בתאריך כ"ז בתמוז תשע"א. באופן מצמרר ומחריד, באותו היום ממש, למדו לומדי הדף היומי את מסכת חולין, דף ל"ב – דף העוסק בדיני שחיטה ובהלכות "השוחט".

הבאבא אלעזר אבוחצירא הי"ד ( צילום: ארכיון 'בבלי' )

באותו המחזור ממש, ימים ספורים קודם לכן, ביום ט' בתמוז תשע"א, התרחש הרצח המזעזע שטלטל את יהדות התפוצות: הילד הטהור לייבי קלצקי ע"ה, בן 8 בלבד, נחטף ונרצח באכזריות בשכונת בורו פארק בברוקלין על ידי בן עוולה שפל, לאחר שהלך לאיבוד בדרכו מהקייטנה. באותו יום שחור, למדו כלל ישראל בכל קצוות תבל את הדף היומי במסכת חולין, דף ט"ו.

הילד לייבי קלצקי הי"ד ( צילום: ארכיון )

"דברי גדולי ישראל צריכים חיזוק"

השרשרת המדממת והנוראה הזו לא נעצרה שם. גם במחזור הנוכחי, רק לפני כחודש ימים, נרצח בדם קר האברך הצדיק רבי ישי פור זצ"ל בתוככי כולל חזון איש בבני ברק, בעיצומו של הזמן שבו כלל ישראל עדיין שקועים ועוסקים בלימוד מסכת חולין. וכעת, הגיעה המכה הכואבת עם הירצחו של המקובל הגה"צ רבי עמוס גואטה זצ"ל הי"ד.

הרב ישי פור הי"ד ( צילום: ארכיון 'בבלי' )

"זהו משהו שמימי, גלוי וידוע, שאי אפשר להתעלם ממנו", אומרים בכאב תלמידי חכמים ומגידי שיעורים ל'בבלי'. "הצירופים הללו מוכיחים מעל לכל ספק שדבריהם והנהגותיהם של גדולי וצדיקי הדורות לא נאמרו לחינם. בעת שלומדים את המסכת הזו, השטן מקטרג ומחפש לפגוע דווקא בנפשות הטהורות, באברכים ובמקובלים. חובה עלינו להתעורר, לחזק את לימוד התורה, להרבות בצדקה ולזעוק אל ה' שיאמר לצרותינו די".