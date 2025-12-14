לקראת שבת פרשת אמור, רבבות לומדי 'הדף היומי' יתחילו בלימוד המסכת המורכבת מסכת 'חולין' • ראשי 'תורתם משתמרת' שאלו את האדמו"ר מצאנז האם לנהוג כפי הנהגת ה'חתם סופר' ולצום ביום זה • וגם, מה הורה מרן הגראי"ל שטיינמן לאברכי כולל פוניבז'? (חרדים)
במלאות שמונה שנים להסתלקותו לשמי מרום של ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, נערכה אמש, בצאת השבת, סעודת הילולא בשילוב סיום הש"ס, בהיכל ישיבת 'ארחות תורה' | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, לצד עוד רבנים רומי מעלה מרבני המשפחה והישיבה | צפו (עולם הישיבות)
בימיה הסוערים של 'ועדת טל' ביקש ראש הממשלה דאז אהוד ברק, לשמוע את עמדתו של מנהיגה הרוחני של ש"ס, מרן הגר"ע יוסף, אך אז הבהיר לו הגר"ע כי הוא סומך את ידו על חבר הוועדה הרב מרדכי קרליץ - שהיה כפוף להכרעותיו של מרן הגראי"ל שטיינמן - ומה שהם יכריעו, מקובל עליו, וכך היה כשהוגש החוק (חרדים)
במעמד נרגש ונעלה התקיים מעמד 'קביעת מזוזות', לבית הכנסת 'איילת השחר', בשכונת 'מתחם הסופרים' בצפון ב"ב, ע"ש מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זי"ע | המעמד התקיים בראשות חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, ובהשתתפות רבנים מכובדים ואישי ציבור בכירים, לצד האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונה שאף נשא דברים במעמד (חרדים)
למרות הזעזוע בציבור החרדי, פעיל קיצוני שחילל את קברו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ותקף חבר כנסת, יזכה הערב (ראשון) לקבלת פנים מפוארת בירושלים לאחר שחרורו ממאסר | על אף המלחמה, מספר ילדים ילוו את הקיצוני בלפידי אש ובתהלוכה חגיגית (חרדים)
עשרות תלמידי “נערינו” מסניפי 'רוממה' ו'נווה יעקב' בירושלים, ארגון המתמידים של ירושלים הפועל לעידוד וחיזוק לימוד התורה בשעות שלאחר החיידר, עלו לקראת חג השבועות לביקור מיוחד במעונם של גדולי ישראל בבני ברק | ביקור מיוחד ערכו ב'ארמון' המיתולוגי של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל במעונו בחזון איש 5, שם עמדו נפעמים לנוכח הפשטות (חרדים)
שר וגדול נפל בישראל, אבל בעולם הישיבות: במהלך הלילה הסתלק לבית עולמו ראש הישיבה הגאון רבי זאב ברלין זצ"ל, ראש ישיבת 'גאון יעקב', וחתנו הגדול של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, והוא בן 82 בפטירתו | מסע ההלוויה היום בבני ברק (דיין האמת)