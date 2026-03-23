ברוב פאר והדר נחגגה בקריית צאנז בנתניה שמחת בר המצווה לנכד הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, רב קריית הבעל שם טוב בפתח תקווה וחתן הרה''ק בעל השפע חיים מצאנז זי''ע • הדוד, האדמו"ר מצאנז, פיאר את שולחן המזרח, נטל ידיו לסעודת המצווה ונשא דברות קודש • חתן בר המצווה פלפל בדרוש ובאגדה, אביו וזקניו נשאו דברים • צפו בתיעוד המלא (חסידים)
שבעה עשורים לאחר שהונחה אבן הפינה לקרית צאנז על ידי הרה"ק בעל ה'שפע חיים' זיע"א, חנך בנו וממשיך דרכו, האדמו"ר מצאנז, את מחלקת "יולדות ג'" הממוגנת והחדשנית • חשיפת 'לניאדו': כבר בתקופה המתוחה טרום פרוץ המלחמה, הורה האדמו"ר למהר ולהשלים את בניית האגף הממוגן למען ביטחון היולדות • "לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים" (חרדים)
דריכות בצאנז: ברגע האחרון הורה האדמו"ר מצאנז למקורביו ולמשב"ק הרב אברהם דוד שכטר לבטל את נסיעתם המתוכננת לארה"ב לטובת 'קרן הצלה' • הסיבה, המלחמה הקרבה • המשב"ק בהקלטה נדירה לחסידים מעבר לים: "אל תמתינו שנגיע, עשו נחת רוח לרבי מריחוק מקום" (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בן האדמו"ר מפולנאה, עם הכלה בת הרה"צ ר' ישעי' פאנעט, בן האדמו"ר מדעעש | השמחה נחגגה ברוב פאר והדר באולמי "היכלי מלכות" בבני ברק | במפתיע, נכנס האדמו"ר מצאנז לשמחת המצווה טאנץ, בעת שחלף במקום עם יציאתו משמחת נישואי נכד גיסו הגרא"פ מוטצן שהתקיימה באולם סמוך (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מספינקא, עם החתן נין האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע | במהלך השמחה חילק האדמו"ר מספינקא כוסיות וויסקי לחסידים, עודד את השירה בעוז, וחרז חרוזין על האדמו"ר מצאנז שפיאר את השמחה בהופעתו הכבודה | צפו בתיעוד ענק מכל השמחה מרישא ועד גמירא (חסידים)
במרכז החסידות בקריית צאנז בנתניה נערך אמש שולחנו הטהור של האדמו"ר מצאנז לרגל חמישה עשר בשבט, ששולב במעמד "קבלת פנים" מרגש לרגל חזרתו של האדמו"ר ממסע הקודש בארצות הברית | אלפי חסידים גדשו את ההיכל וקיבלו בשירה אדירה את פניו של הרבי, שנשא דברות קודש וחילק פירות לברכה לקהל המונים שחגגו את ראש השנה לאילנות (חסידים)
במהלך מסע הקודש בארה"ב, נרשם רגע מרגש כאשר האדמו"ר מצאנז הגיע לביקור מיוחד במעונו של זקן חסידי צאנז בוויליאמסבורג, הרה"ג רבי חיים בער ויסברג. עם כניסת האדמו"ר לביתו, פרץ החסיד הישיש בבכי של התרגשות ובירך בשם ומלכות ברכת "שהחיינו" על שזכה להקביל את פני רבו. הרבי שהה במקום זמן ממושך, העלה זכרונות קדומים והאציל על זקן החסידים ברכות לרוב לאריכות ימים ושנים בבריאות איתנה | צפו בתיעוד (חסידים)
תיעודים עוצמתיים ומרהיבים ממשיכים לזרום מימי הביקור ההיסטורי של האדמו"ר מצאנז על אדמת ארצות הברית. הרבי, השוהה במדינה למסע חיזוק מיוחד בקרב קהילותיו הקדושות פוקד את מוסדותיו הכבירים |את השבת האחרונה ערך הרבי במתכונת מצומצמת בבית האכסניה במונסי | צלם המסע משה גולדשטיין מגיש תיעוד מסיום השבוע הראשון (חסידים)
מזכיר ה'מועצת', יחד עם האדמו"ר ממודז'יץ והגר"צ רבינוביץ נועדו אמש עם האדמו"ר מצאנז לגיבוש עמדת "אגודת ישראל" מול חוק ביסמוט • שליחי המועצת יעלו למעונות גדולי ישראל הליטאים להצגת ההתנגדות הנחרצת לסנקציות • כל הפרטים (חרדים)
המערכה שהחל האדמו"ר מצאנז באסיפת הדיינים הדחופה לפני חצי שנה הגיעה לשיאה בימים האחרונים, כאשר האדמו"ר הכריז על הקמת 'ועד הפיקוח' המורכב מגדולי הדיינים, שיעקבו מקרוב אחר ייצור בתי התפילין • בצעד נדיר, הוסיף האדמו"ר בכתב יד קדשו שורות על חשיבות העניין כשמירה מכל פורענות • כל הפרטים על הבעיות שנחשפו והרשימה המלאה של הוועד • סיקור נרחב (חסידים)
תחת אבטחה כבדה: גדולי האדמו"רים התכנסו הערב בעיה"ק ירושלים לדון בעתיד עולם התורה וחוק הגיוס • המכתב הנוקב של האדמו"ר מסלונים: "לא נעזוב את הישיבות בכל מצב" • הופעתו החריגה של הגר"פ פרידמן וההחלטה להשאיר את הפוליטיקאים מחוץ לדלת • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק סיכום של שעה וחצי של מתח (חסידים)
חמש שנים של געגועים עומדות להסתיים עבור מאות חסידי צאנז בארה"ב | מאז ימי חודש אדר תש"פ, ערב סגירת השערים העולמית, לא זכו החסידים בארה"ב וקנדה לחסות בצל הקודש של האדמו"ר על אדמת אמריקה | כעת, לקראת "שבת שירה" הבעל"ט, הממלכה לובשת חג לקראת בואו של הרועה הנאמן לביקור שיחתום פרק של כיסופים | כל הפרטים אודות המסע הקודש כאן ב'כיכר' (חסידים)
אלפי חסידי צאנז נטלו חלק בשמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר, בת לבנו הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם, אב"ד החסידות בטבריה וחתן האדמו"ר מסטרופקוב, עב"ג החתן בן הרה"צ רבי ישראל לעמברגר, בן הגה"צ גאב"ד מאקווא וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ.בשמחה שולבה גם מעמד ה'וואכט נאכט' לרגל לידת הנין לאדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי יוסף משה דב, אב"ד החסידות בארה"ב, בן לנכדו הרב אהרן מוטצען, חתן הרה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, אב"ד קריית הבעל שם טוב בפ"ת | צפו בתיעוד (חסידים)
משלחת עסקני ארגון 'חמד' מלייקווד הגיעה לביקור נדיר במעון הקודש של האדמו"ר מצאנז, וכן במרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו | הרבי פרס את משנת אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע, התווה את דרכי ההקמה המעשית של בית החולים החדש, והפתיע באבחנה נדירה על המצוקות הנפשיות של הדור: "אנשים מפתחים ציפיות שאינן תואמות את מקומם האמיתי" | סיקור נרחב (חרדים)
צפו בתיעוד מסכם ומרהיב מהימים האחרונים של ימי חג החנוכה בחצר הקודש צאנז • ממעמדי ההדלקה בערב ומוצאי שב"ק, חלוקת מעות חנוכה לאלפי ילדי הת"תים, מעמד חלוקת התעודות המיוחד לבחורים המצטיינים במוצאי שבת, ה'פשעטיל' המסורתי ושריפת הפתילות בחצר בית האדמו"ר (חסידים)
מחזה משובב לב ונפש מתחולל בחצר הקודש צאנז מידי שנה בשנה, בימי החנוכה, עת מתאספים אלפי החסידים לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בהדלקת הנרות, ולאחר מכן מאזינים בקשב רב לפלפול בדרוש ואגדה שנושא האדמו"ר במשך שעה ארוכה, כשבאותה עת, פרחי החסידים - בחורי החמד, מעלים את דברי האדמו"ר עלי כתב למען יעמוד למשמרת ימים רבים | בסיום המעמד עברו כלל החסידים לקבלת מעות חנוכה | צפו בתיעוד מהמעמד בליל ראשון של החג (חסידים)