השבוע התקיימה ברוב פאר והדר מסיבת הסידור לתלמידי כיתה א' מתלמוד תורה "נר שמואל" בחדרה | המסיבה התחילה בבית מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל שכיהן כנשיא התלמוד תורה, שם קיבלם במאור פנים בנו של מרן, רבי יצחק שאול קנייבסקי | לאחר מכן, התקבלו התלמידים ע"י הרבנית לאה קולדצקי ביתו של מרן, אשר נשאה דברי חיזוק וברכה בפני ההורים, הילדים והאורחים הרבים (חרדים)
אלפי בחורי ישיבה התכנסו לאירוע נגד ה-AI; ראשי הישיבות נאמו | הלם בבני ברק: צו הסגירה לפוניבז' הקטנה - הפתרון הזמני של הבחורים | הסיפור המצמרר מאחורי הלידה שהסעירה את המגזר החרדי | סוף טוב: סיקור נרחב ממסע החילוץ של עשרות הצעירים האמריקנים | שאגת הארי היום ה-11: יומן מלחמה והתחקיר הצה"לי על הפגיעה באזור בית שמש (מעייריב)
פורים או בין הזמנים? השאלה שמטרידה את בחורי הישיבות במלחמה | ח"כ בליאק תקף את החרדים והובך ע"י ח"כ מקלב: הצעתו הוסרה מהוועדה | המיזם של ח"כ יעקב אשר והמאבק בביורוקרטיה | עריק עם אזיקים על השולחן והשמחה המתפרצת בויז'ניץ - סיקור מפורים בחצרות החסידויות | כך הגיב הגרי"ש אלישיב לסיפור החגב של הגר"ח קנייבסקי (מעייריב)
ככל שמתקרבים אל חוק הגיוס, הוא מתרחק, ועל הדרך הרטוריקה מקצינה, כמו: גזירת שמד, נמות ולא נתגייס, גדול המחטיאו ועוד | זהו פרק חיים מאלף בו מתואר איך מרן הסטייפלער זצ"ל גויס בכפייה לצבא הצאר, ובקור המקפיא עצמות ליבה את אש התורה והמצוות | "עומד על המשמר" (מגזין בבלי)
לרגל
יום פטירתו של מרן "הסטייפלר"
זצ"ל
שחל בתאריך כ"ג
אב – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו
הפלאית של גאון וקדוש שהפך ‘לתל-פיות’
וישועות בקרב הארץ |
על הליכותיו בקודש, ניצול 'הזמן' וגינוני החסידות שנהג בשבת |
"מבקשי פניך"
(יהדות ואקטואליה)
פרשת
השבוע-דברים,
משה רבנו מעורר את בני
ישראל לשוב ממעשיהם |
האם אומרים דבר הלכה
בשם רב שירד מן הדרך,
ומה ענה רבי משה
פיינשטיין זצ"ל
אודות שירים של זמר שהחל להופיע בפני
ציבור מעורב?
(יהדות,
פרשת השבוע)
אמונות
וסגולות פעמים שהם ניסיון לקיצור דרך |
התפילה והאמונה היא
דרך המלך בעבודת ה', ופעמים ברגע של חולשה הן מפציעות
| האם
יש מקור לקשור חוט אדום סביב היד? ומה לגבי חוט תפירה
בפה בשעה שתופרים?
| סדרת כתבות למקורם
של האומנות הטפלות שחדרו לחיינו -
כתבה שלישית (יהדות
אקטואליה)
במאמר
הקודם עסקנו במשנת החסידים אודות הסתכלות
במראה לצורך מיקום התפילין |
מה למדו הפוסקים
מסיפור הנזיר מן הדרום?
כיצד נהג הגרי"ש
אלישיב זצ"ל
ומרן הגר"ח?
| ועל אילו מנהגים של
סבתות כדאי לא לזלזל?
מאמר שלישי (יהדות
ואקטואליה)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף צ"ח
עסקו השבוע באמירה ייחודית של האמורא
עולא – האם בזמן ביאת המשיח יבואו ייסורים
כה גדולים שמוטב לא לראות את פני המשיח?
| טובת הכלל על פני טובת
הפרט וגם את וודאי יעירו שהמשיח יבוא ומי
יישאר לישון?
(יהדות הדף-היומי)
לקראת מלאות שלוש שנים לפטירתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, אנו מציגים תיעוד נדיר ומיוחד, שצולם במספר הזדמנויות במעון קודשו | "אני לא רב" | אם לא
כתוב שיש הנאה - אז אין, ולא הפוך | איפה מוצאים נחל? | וההמתנה של הרב בכל פעם לרבנית - "כשהיא תהיה מוכנה תקרא לי" | צפו בתיעוד (חרדים)