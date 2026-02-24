הרב דניאל פלוצניק חושף גישה מרתקת למצוינות, דרך הבנת ה"תפיסות" שמנהלות אותנו |שיטת שלושת השלבים להעברת ביקורת, שלמד החת"ם סופר מתוך הפרשה | הרב משה רבי על התארגנות נבונה של סבא וסבתא לביקור הנכדים | השכן שהזיק - להבליג או לדרוש פיצוי | כלכלת המשפחה - מה עושים כשלכל אחד מבני הזוג יש תפיסה שונה של המושג 'כסף' | פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, ואולי גם את הלב • צפו (חיים באיז"י)
מאות יהודים מרחבי העולם הגיעו בסוף שבוע האחרון לברטיסלבה לרגל יום ההילולא של ה'חתם סופר' | ביום ההילולא נערכו תפילות ברחבת הציון, וכן הוגשו סעודות הילולא לכלל הציבור הגדול במתחם החדש בסמוך לציון הקדוש | צפו בתיעוד (חרדים)
בדף היומי
במסכת עבודה-זרה דף ס"ח, אנו עוסקים בסוגייה נודעת: האם בעל חי שהתבשל בעודו
בחיים כבר אוסר את התבשיל? כלומר האם הוא
פולט כמו בשר רגיל? | הוויכוח הסוער בין דעת החתם סופר לדעת הפרי מגדים ומי הוא
אותו שליט שיצא מפיו שגגה? (יהדות, הדף היומי)
לומדי הדף היומי במסכת עבודה זרה דף
ס"ד, עסקו השבוע בדין גר היורש את אביו הגוי , מדוע הקלו חז"ל לגוי לרשת
את אביו גם דברים שאוסרים בהנאה? | ומה המקור לדין המפורסם שאומר: שגר שנתגייר הוא
כקטן שנולד? (יהדות, הדף היומי)
לומדי
הדף היומי במסכת עבודה זרה דף כ"ז,
עסקו
השבוע באיסור להתרפאות אצל רופא גוי |
על
מה סמכו העולם בכל אתר ואתר להתרפאות אצל
רופאים גויים?
| דבריו
המחודשים של מרן החתם-סופר
שגוף הגוי שונה בתכלית מגוף היהודי (יהדות,
הדף-היומי)
הצתת
בית הכנסת בירושלים, מחברת כאב עכשווי
עם גזרות ת"ח
ות"ט | מעבר לאובדן בנפש נשרפו ונחרבו מאות
בתי כניסות בישראל |
על שאלת חלום
של התוספות יום טוב,
שנשאל על כך, ודבריו החריפים של
החתם סופר על שיחה בטילה בבית הכנסת (יהדות
ואקטואליה)
פרשת
השבוע (אחרי-קדושים) אנו עוסקים במצוות 'לא תקיפו' | תמיהתו הגדולה של רבי עקיבא
אייגר זצ"ל, האם אסור לסרוק את פאות הראש במסרק? | מה יישב על כך חתנו בעל החתם-סופר? ולכבוד מי
מותר לסרק את הזקן והפאות? (יהדות, פרשת-השבוע)
מצוות
ספירת העומר היא מצוות יומיומית והיו שאף
הידרו להזכירה כמה פעמים בכל יום |
מה מקור המנהג לכתוב
בראש האגרות את מספר בני ישראל?
| והאם הזכרת המספר
יכולה לעזור למי שכח לברך באותו היום?
(יהדות ואקטואליה)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
ס"ה
עסקו השבוע בדיון מעניין שנערך בין
טורנסרופוס המצביא הרומאי המרושע לבין
רבי עקיבא אודות יום השבת |
כיצד הבריאה מוכיחה
שהיום הוא יום השבת והיכן ממוקם אותו נהר
יורק אבנים לדעת הרמב"ן?
(יהדות הדף -
היומי)
פרשתנו פרשת בא – נאמר למשה
ואהרן מצוות החודש "החודש
הזה לכם ראש חודשים"
| האם יש איסור למנות
את החודשים למניין הגויים?
| "הלא יבשו בית ישראל
על תמורה זו", – לשונו החריפה של מרן ‘החתם
סופר’ |
דעת מרן הרב עובדיה
זצ"ל
ורבי משה שטרנבוך שליט"א
בעניין |
"למניין שאנו מונים
פה"
(יהדות,
פרשת השבוע)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף ל"ג
עסקו השבוע בדיני דיין הטועה בדבר משנה
| מה
נכלל בדבר משנה?
האם גם דבריהם של רבינא
ורב אשי?
ומדוע אדם שלא שנה
ואינו יודע לפרש משנה נקרא ‘קוטל קנים?
(יהדות,
הדף היומי)