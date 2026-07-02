לקראת הבחירות: נפתלי בנט מבקש מרשם המפלגות לשנות את שם מפלגתו 

ההכנות הבירוקרטיות והמשפטיות של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לקראת מערכת הבחירות הבאה מקבלות ביטוי ברשומות הרשמיות של משרד המשפטים.

מנכ"לית המפלגה וחברת ההנהלה, ברוריה נעים ארמן, הגישה בקשה רשמית אל רשם המפלגות שבירושלים, תחת רשות התאגידים, במטרה לעדכן את שמה הרשמי של הפלטפורמה הפוליטית שבראשות ראש הממשלה לשעבר בנט.

על פי מסמכי הבקשה, השם שבו החזיקה המפלגה הרשומה עד כה היה "בנט 2026", וכעת מבקשים בצוותו של בנט לשנות את הרישום לשם החדש: "ביחד בראשות בנט – מחזירים את התקווה".

זאת לאחר שהודיע על ריצה משותפת תחת השם "ביחד", יחד עם יו"ר האופוזיציה ויו"ר יש עתיד יאיר לפיד.

הגשת הבקשה לרשם המפלגות בוצעה על פי הפרוצדורה הקבועה בחוק המפלגות. שינוי שם של מפלגה קיימת מחייב הגשת שורה של מסמכים תומכים כדי לוודא שההליך מבוצע כחוק במוסדות המפלגה.

שימוש במפלגות קיימות, המכונות לעיתים "מפלגות מדף" או פלטפורמות רשומות, הוא פרקטיקה מקובלת מאוד במערכת הפוליטית בישראל. מהלך זה מאפשר לפוליטיקאים ותיקים וחדשים כאחד לחסוך את הזמן הממושך, המשאבים והבירוקרטיה הכרוכים ברישום מפלגה חדשה לחלוטין מאפס, ועדכון השם הוא השלב הטכני המאפשר להתחיל להשתמש בפלטפורמה תחת המיתוג החדש.

בנתיים ברוב הסקרים נמשך הדשדוש של בנט, כשהוא מדדה מאחורי מפלגתו של גדי איזנקוט, שכבר עוקפת אותו במרבית הסקרים.

היועץ האסטרטגי ומנהל הקמפיינים נבו כהן העריך מוקדם יותר השבוע בריאיון שהעניק לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו גלי ישראל כי יתכן תרחיש דרמטי לפיו בנט עשוי לפרוש כליל מהמרוץ הפוליטי.

"התרחיש הסביר הוא שאנחנו נראה את המשך ההתרסקות של בנט לפיד, ואז יתחיל הדיבור מתי הם מגיעים לחד ספרתי", אמר כהן והציג תמונת מצב מדאיגה עבור השניים. בהמשך דבריו חידד האסטרטג הפוליטי כי המצב הנוכחי כבר מציב אותם בנקודת פתיחה נמוכה במיוחד, כאשר לדבריו "דרך אגב, הם בחד ספרתי עכשיו. כל אחד מהם בנפרד הוא כבר בחד ספרתי".

במהלך הריאיון העיר מגיש התוכנית, העיתונאי יותם זמרי, כי מדובר במגמה מדאיגה ומובהקת יותר דווקא עבור ראש הממשלה לשעבר בנט, וציין כי "זו ירידה של בנט, כי לפיד כבר היה בחד ספרתי". כהן הסכים עם האבחנה והמשיך לשרטט את פני העתיד הקרוב של השניים, כשהוא מעריך כי הלחץ הציבורי והתקשורתי רק ילך ויגבר בשבועות הקרובים.

"זה נכון", השיב כהן לזמרי, "בשבועיים הקרובים יתחיל דיבור מתי הם מגיעים לחד ספרתי ביחד". התחזית הקודרת מתבססת על

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