קשה לצפייה: טנדר בו נהג בן 11 דרס עשרות נזירים - תשעה נהרגו  

תשעה נזירים בודהיסטים נהרגו ואחד עשר בני אדם נוספים נפצעו מפגיעת מכונית טנדר בקבוצת נזירים בצפון מזרח תאילנד. לפי הדיווח הרשמי של משטרת המחוז, ברכב הפוגע נהג ילד בן 11 אשר לקח מכונית שבה הושאר מפתח ההתנעה בפנים.

עדי ראייה שהיו במקום סיפרו לחוקרי המשטרה כי המכונית סטתה מנתיבה באופן קיצוני לפני שפגעה בעוברים ושבים. רשויות החוק המקומיות פתחו בחקירה רשמית כדי לברר את הנסיבות המדויקות שהובילו לאירוע הקשה במחוז מוקדהאן, הממוקם במרחק של כ-400 מיילים מצפון לבירה בנגקוק.

הנזירים הלכו במסגרת מסע עלייה לרגל רגלי, יחד עם חמישה מלווים נוספים שליוו אותם באזור החקלאי איסאן. מושל המחוז ווראיאן בונאראט מסר במסיבת עיתונאים כי חמישה נזירים מתו בזירת התאונה, שלושה נוספים מתו בבית החולים סמוך לאחר הגעתם, ונזיר תשיעי מת מפצעיו בשעות הערב.

נזיר בשם סומפונג ששרד את הפגיעה סיפר בסרטון של איגוד ההצלה המקומי כי "קפצתי לצד הכביש. ראיתי את חבריי הנזירים נפגעים מהמכונית ונזרקים לאוויר". הנזיר הוסיף כי זז אל הקצה הימני של הנתיב לאחר שחש בסכנה מתקרבת, ומנזר באזור הודיע כי יארח את הניצולים.