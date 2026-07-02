אוקראינה רעדה הלילה: מתקפה חריגה על קייב גבתה את חייהם של 18 בני אדם

רוסיה שיגרה מאות כטב"מים ועשרות טילים לעבר קייב בירת אוקראינה, במתקפה שגרמה למותם של לפחות 18 בני אדם ולפציעתם של יותר מ-90 תושבים. הפיצוצים הרבים הרעידו את הבירה במהלך הלילה, והובילו להרס נרחב של מבני מגורים, בהם בניין בן תשע קומות שקרס בחלקו.

חיל האוויר האוקראיני דיווח כי רוסיה שיגרה 74 טילים ו-496 כטב"מים, כאשר מערכות ההגנה האווירית הצליחו ליירט 48 טילים ו-476 כטב"מים. לפי הדיווח, 25 טילים בליסטיים ו-12 כטב"מים פגעו ב-33 מיקומים שונים, מרביתם מבני מגורים, תחנת אמבולנס, מכון מדעי ובית מלון.

הנשיא וולודימיר זלנסקי קיצר את ביקורו בדבלין והזהיר מראש את האזרחים מפני התקיפה הקרבה. זלנסקי מסר כי המתקפה פגעה גם במחוזות סומי, דניפרופטרובסק, זפוריז'יה וצ'רקאסי, וציין כי חמישה בני אדם, בהם ילד, נהרגו במחוז חרקוב ושניים נוספים במחוז קייב.

"המתקפה העיקרית כוונה בדיוק לקייב. מגיני השמיים שלנו הצליחו להפיל מספר משמעותי של אמצעי תקיפה, אך לא את כולם", מסר זלנסקי והוסיף כי "אספקת מערכות הגנה אווירית לאוקראינה היא סוגיה בעלת עדיפות עליונה וקריטית לחלוטין".

ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו, הכריז על יום אבל רשמי בעקבות המתקפה, שהוגדרה כקטלנית ביותר בבירה מאז תחילת השנה. אלפי תושבים נאלצו להימלט במהלך הלילה למקלטיי חירום ולתחנות הרכבת התחתית בעיר, המונה כשלשיה מיליוני בני אדם.

תושבת הבירה, אירנה פלחובה, שיתפה ברשתות החברתיות תיעוד של מבנה המגורים ההרוס שלה וכתבה כי "הבית שלנו בוער". פלחובה הוסיפה כי "אולג חילץ את השכן שלנו מהבית הבוער, בזמן שאני טלפנתי לכל שירותי החירום במהלך הפיצוצים. אין לנו דירה יותר".

משרד ההגנה הרוסי טען כי מדובר במתקפה מסיבית ומדויקת שכוונה בלעדית נגד מתקנים צבאיים, מתקני אנרגיה ונמלי תעופה. לפי מוסקבה, התקיפה בוצעה כנקמה על תקיפות אוקראיניות נגד תשתיות אזרחיות ברוסיה, ובהן פגיעה בבית זיקוק במחוז ניז'ני נובגורוד שבה נהרג אדם אחד.

דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, מסר כי הנשיא פוטין עודכן על הפרטים והצהיר כי הלחץ הצבאי על אוקראינה יימשך. פסקוב האשים את האיחוד האירופי בהגברת המתיחות וציין כי ברוסיה מתנהל דיון לגבי נקיטת צעדים להבטחת הביטחון הלאומי.

"אתם מודעים לכך שישנם תומכים, כולל אנשי אקדמיה, בצעדים דרסטיים מאוד, כשם שישנם תומכים בגישות מאופקות יותר", אמר פסקוב בתידרוך לכתבים והדגיש כי "אבל דבר אחד אינו מוטל בספק: ההגנה המאובטחת על הפדרציה הרוסית והאינטרסים הלאומיים שלה תהיה מובטחת, יהיה אשר יהיה".

משרד החוץ הגרמני גינה בחריפות את הפגיעה באזרחים ומסר כי ולדימיר פוטין אינו מראה כל נכונות למשא ומתן. שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, הודיעה בתגובה לאירועים כי תציע להטיל סנקציות נוספות על רוסיה בשל הפגיעה המכוונת באוכלוסייה אזרחית.

במקביל, האיחוד האירופי העביר לאוקראינה סכום של 3.9 מיליארד אירו למימון רכישת כטב"מים, כחלק מחבילת סיוע נרחבת יותר. תקציב זה אושר לאחר שהונגריה הסירה את הווטו שהטילה בעבר, בעקבות חילופי השלטון במדינה והפסדו של ראש הממשלה הקודם ויקטור אורבן.

הסיוע האירופי מגיע על רקע פגיעות קשות שהסבו כטב"מים אוקראינים לתעשיית הנפט הרוסית בחודשים האחרונים. פגיעות אלו גרמו למחסור חמור בדלק ברוסיה, ואילצו את המדינה להתחיל ביבוא בנזין מהודו בנתיבים ימיים כדי להתגבר על המשבר.