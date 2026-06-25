"אמרו לי יש שוטר תברח, אני מתחנן" | השוטר: "אתה עצור!"

מרדף לילי דרמטי שהתרחש בכביש 40 הסתיים במעצרו של רוכב אופנוע צעיר, לאחר שניסה להימלט באישון לילה מסייר של סיירת האופנועים הארצית. האירוע התרחש סמוך לחצות, כאשר שוטר מאגף התנועה של משטרת ישראל (סיירת דרום) סיים את משמרתו והיה כבר בדרכו חזרה לביתו.

במהלך הנסיעה הבחין הסייר באופנוע שנע על הציר בצורה מעוררת חשד, כשהוא ללא לוחית זיהוי כלל, ועליו רכובים שני נוסעים. השוטר סימן לנהג לעצור בצד הדרך כנדרש, אך במקום להישמע להוראות, בחר הרוכב הצעיר לסחוט את דוושת הגז והחל בבריחה מהירה ומסוכנת לתוך החשיכה.

הסייר לא היסס, פתח במרדף ממושך ונחוש אחר השניים, והפעיל את האורות המהבהבים ואת הסירנות בניסיון להביא לעצירתם. במהלך המנוסה, שהתנהלה בכבישים ובנתיבים חשוכים, איבד הרוכב את השליטה על כלי הרכב הדו-גלגלי, החליק על הקרקע – ונעצר מיד על ידי השוטר שדלק בעקבותיו.

בבדיקה ראשונית שבוצעה במקום התברר הרקע להימלטות: הנהג, נער כבן 17 בלבד תושב באר טוביה, מעולם לא הוציא רישיון נהיגה המתאים לסוג האופנוע עליו רכב. בעקבות המקרה החמור, האופנוע הושבת לאלתר ונלקח מהמקום, ולנהג הצעיר נרשמה הזמנה לדין בגין נהיגה ללא רישיון מתאים ואי-ציות להוראות שוטר, והוא זומן לשימוע רשמי.

בתיעוד הדרמטי ממצלמת הקסדה של השוטר, אשר נחשף כעת, ניתן לראות את רגעי המרדף העוצמתיים, כאשר סייר המשטרה עוקב מקרוב אחר האופנוע האדום והשחור שבו דוהרים שני הצעירים, תוך שהוא כורז להם לעצור ומפעיל סירנות משטרתיות המפרות את שקט הלילה. לאחר שהאופנוע מחליק לצד הדרך לתוך תעלה חשוכה, השוטר ניגש במהירות אל החשודים ומורה להם לרדת מיד מהכלי. בסרטון נשמע הרוכב כשהוא מבוהל לחלוטין, מרים את ידיו ומתחנן בפני השוטר תוך כדי שהוא בוכה: "בבקשה, אני מתחנן, בבקשה, תרחמו עליי".

בהמשך התיעוד מופיע דיאלוג מדהים בין השוטר לנהג, שמסביר בקול רועד את הסיבה שבגללה בחר לסכן את חייו ואת חיי חברו. לשאלת השוטר "למה ברחת?", השיב הנער בכנות מפתיעה: "כי אני מפחד, כי אמרו לי יש שוטר לברוח ישר..."

השוטר הבהיר לו מיד "אתה עצור", והסביר לחשוד את חומרת מעשיו ואת זכויותיו בשטח: "אתה עצור בגין אי-ציות לשוטר ובגין סיכון חיי אדם – שלך ושל החבר שלך, שנוסע בלי קסדה מאחורה. כל מה שתגיד מרגע זה עלול לשמש נגדך בבית המשפט". התיעוד הרשמי מופץ כעת כחלק מפעילות ההסברה של אגף התנועה.

הפעילות המדוברת הינה חלק בלתי נפרד ממבצע 'דרך בטוחה' ומבצע 'מחויבים לחיים' – תוכנית לאומית משולבת ורחבת היקף שמובילים בימים אלו אגף התנועה של משטרת ישראל והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד). במסגרת המבצע הלאומי, תוגברו כבישי הארץ בעשרות ניידות תנועה ואופנועים, מתוך מטרה לנהל מלחמה עיקשת ובלתי מתפשרת בתרבות הנהיגה העבריינית, לאתר נהגים מסוכנים הפועלים ללא רישיונות מתאימים, ולבלום ככל הניתן את הקטל המדאיג בדרכים. במשטרה שיבחו את נחישותו של הסייר, שחתר למגע והביא למעצר העבריין למרות שהיה בסיום משימתו ובדרך לביתו.