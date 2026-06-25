משאיות בכביש 6 ( צילום: גילי יערי/Flash90 )

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וחברת חוצה ישראל משלימים בימים אלה את הליך מסירת מערכת השקילה בתנועה (HSWIM) למשטרת ישראל. המערכת החדשנית, שכבר הותקנה ופועלת בכביש 6, תשמש את המשטרה ככלי מתקדם לאכיפת מגבלות ההעמסה החוקיות של משאיות בזמן אמת, ללא צורך בעצירת התנועה וללא פגיעה בזרימת כלי הרכב.

המערכת, שהוקמה בהשקעה של כ-1.5 מיליון שקלים, היא הראשונה והיחידה מסוגה בישראל כיום. היא ממוקמת בכביש 6, בכיוון הנסיעה צפונה, במקטע שבין מחלף שורק לתחנת הדלק נען, ותשמש כפיילוט לאומי לבחינת יישומה של טכנולוגיית שקילה בתנועה בסטנדרטים בינלאומיים. כיצד תפעל המערכת המערכת תשקול באופן אוטומטי משאיות במהלך נסיעתן, ללא צורך בעצירה. המערכת מצלמת את מספר הרישוי של המשאית, מודדת את משקלה בזמן אמת ומשווה אותו למשקל המותר בהתאם לרישיון הרכב. במקרה של חריגה ממגבלות ההעמסה, תבוצע העברת התרעה מיידית לגורמי האכיפה, שיפנו את המשאית לעמדת שקילה סטטית לצורך אכיפה. אסר על כניסת חרדים לפארק העירוני ויקבל שריון בליכוד? הדיווח המקומם דוד קליין | 23.06.26 הפרויקט הוא חלק ממדיניות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לקידום חדשנות טכנולוגית במערכות התחבורה, לחיזוק הבטיחות בדרכים, לצמצום הבלאי הנגרם לתשתיות כתוצאה מעומסי יתר, ולייעול מערך האכיפה באמצעות כלים מתקדמים ומבוססי נתונים. במסגרת תהליך הטמעת המערכת ייערכו בתקופה הקרובה ניסויי מסירה ובדיקות סופיות בשטח, במטרה לאשר את תקינות המערכת ועמידתה בדרישות המקצועיות. בנוסף, במהלך חודש יולי תתקיים הדרכה ייעודית לשוטרי משטרת ישראל לקראת הפעלתה המבצעית.

משטרת התנועה, אילוסטרציה ( צילום: דוברות המשטרה )

"קפיצת מדרגה משמעותית"

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב, מסרה: "עומס יתר של משאיות מסכן חיים, פוגע בתשתיות ומייצר עלויות כבדות למשק. מערכת השקילה בתנועה היא קפיצת מדרגה משמעותית ביכולת האכיפה שלנו וממחישה כיצד חדשנות וטכנולוגיה מתקדמת יכולות לחזק את הבטיחות בדרכים ולשפר את השירות לציבור. משרד התחבורה ממשיך להוביל פתרונות חכמים שמאפשרים אכיפה יעילה יותר, שמירה על התשתיות הלאומיות והגנה על כלל משתמשי הדרך."

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, הבהיר: "משרד התחבורה ממשיך בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות במערכות התחבורה הלאומיות. מערכת השקילה בתנועה משלבת בטיחות, אכיפה חכמה וניהול נתונים מתקדם, ומספקת מענה יעיל לאחד האתגרים המשמעותיים בתחום ההובלה הכבדה. הכלי החדש יסייע לצמצם עבירות עומס יתר, ישמור על תשתיות התחבורה ויגביר את בטיחות כלל משתמשי הדרך."

מעבר לתרומתה לבטיחות, לתחזוקת הכביש ולאכיפה, המערכת צפויה לשמש גם מקור מידע חשוב לתכנון עתידי של תשתיות תחבורה ולגיבוש מדיניות מבוססת נתונים בתחום תנועת המשאיות וכלי הרכב הכבדים. כביש 6, שבו נוסעים מדי יום כ-260 אלף כלי רכב, מהווה עורק תחבורה מרכזי וחיוני למשק הישראלי.

מ"מ מנכ"ל חוצה ישראל, גיא לויאן, ציין: "חברת חוצה ישראל ממשיכה לקדם פתרונות חדשניים המבוססים על טכנולוגיות מתקדמות, במטרה לשפר את הבטיחות בדרכים ולייעל את ניהול תשתיות התחבורה בישראל. מערכת השקילה בתנועה בכביש 6 היא דוגמה ליכולת של חוצה ישראל לשלב טכנולוגיות מתקדמות לטובת שיפור הבטיחות בדרכים וייעול מערך התחבורה בישראל. המערכת תשפר את הבטיחות, תאפשר אכיפה חכמה בזמן אמת, תסייע בצמצום הבלאי הנגרם לתשתיות הכביש כתוצאה מעומסי יתר ותשמש בסיס לבחינת הטמעת פתרונות חדשניים נוספים בתחום התחבורה."