נפתלי בנט, יו"ר רשימת 'ביחד', חשף אתמול (שני) באופקים תוכנית מדינית-חברתית חדשה בשם 'הסכם חדש', שמטרתה - לדבריו - להוביל שינוי שורשי במבנה מערכות המדינה. אלא שההשקה החגיגית נתקלה בחוסר עניין ציבורי בולט: השידור הישיר משך הצצה של מאות בודדות של צופים בלבד, וברשתות החברתיות מיהרו רבים ללגלג על הנתונים הנמוכים.

למרות הנתונים המביכים, המשיך בנט בקו התקיף והצהיר בנאומו כי 'החוזה שבין המדינה לתושביה הופר'. הוא הדגיש כי חלק מזרועות השלטון זקוקות לתהליך מקיף של 'פירוק ובנייה מחדש', ולא רק לתיקונים קוסמטיים. 'אנו זקוקים לאמנה חדשה, למהלך של פינוי-בינוי עבור מערכות המדינה, אשר ישיב את ישראל למסלול של ביטחון ושגשגוג', הבהיר.

לדברי יו"ר 'ביחד', במהלך השנתיים האחרונות שקדו צוותי מומחים מטעמו על גיבוש תוכניות עבודה סדורות. 'על הממשלה הבאה לתפקד כממשלה מכוננת - ממשלה ברוח ימיו של בן-גוריון', ציין בנט, תוך שהוא משרטט חזון רחב להנהגה עתידית.

רפורמה נרחבת במערכת החינוך

בנט הציג רפורמה מקיפה במערכת החינוך, תוך שהוא מציין כי המדינה מקצה כיום תקציב ממוצע של כ-50 אלף שקלים עבור כל תלמיד, אך התוצאות בשטח אינן משקפות השקעה זו. 'שינויים קוסמטיים במשרד החינוך כבר לא יועילו - יש לסגור את המבנה הישן על כל שכבות הביורוקרטיה שלו, ולהקימו מחדש', טען.

הוא פירט כי בכוונתו לצמצם באופן משמעותי את המנגנונים המנופחים ולהעביר את המשאבים הכספיים באופן ישיר לבתי הספר, לכיתות ולצוותי ההוראה. המהלך, לדבריו, יאפשר גמישות רבה יותר ויעניק לבתי הספר את הכלים להתאים את התוכניות לצרכי התלמידים.

מלחמה ביוקר המחיה ובמונופולים

במישור הכלכלי, הכריז בנט על מלחמה חסרת פשרות ביוקר המחיה ובמונופולים בתחום המזון. הוא האשים את החברות הגדולות בניצול כוחן בשוק והתחייב לפעול להגברת התחרות במשק.

בדבריו תקף ישירות את חברת תנובה, לצד רשתות השיווק ויבואני המזון הגדולים, והבהיר כי אם יבחר לראשות הממשלה 'החגיגה של מי שמרוויחים מהיעדר תחרות אמיתית - תסתיים'. התבטאויותיו מצטרפות לשורה של עמדות שנויות במחלוקת שהשמיע בנט בתקופה האחרונה.

הפשיעה המאורגנת כאיום ביטחוני

בתחום הפנים, מציע בנט לשנות את ההגדרה של הפשיעה המאורגנת ולהתייחס אליה כאיום על הביטחון הלאומי, ולא רק כסוגיה פלילית. לשיטתו, תופעות כמו פרוטקשן, תקריות ירי ברחובות והשתלטות של כנופיות פשע על חבלי ארץ מחייבות מענה ברמה הארצית.

הוא הצהיר כי בכוונתו לרתום את הקבינט המדיני-ביטחוני לטיפול בבעיה, ולשלב במערכה את כלל זרועות הביטחון והאכיפה של המדינה. המהלך מעיד על תפיסה שונה בטיפול בפשיעה, שמעבירה את הנושא מהזירה המשטרתית הרגילה לרמה הביטחונית העליונה.

גישה תקיפה בביטחון והסברה

בנושאי חוץ וביטחון, הציג בנט גישה נחרצת יותר אל מול האיומים על המדינה. הוא קרא לזנוח את אסטרטגיית 'סבבי הלחימה' לטובת חתירה ל'הכרעה', להרחיב את שורות צה"ל בכ-20 אלף חיילים נוספים, ולנקוט במדיניות של 'אפס סובלנות' מול כל איום ביטחוני.

כמו כן, הוא קרא להידוק הבריתות האזוריות ולשדרוג משמעותי של מערך הדיפלומטיה הציבורית. בנט הציע להקים גוף הסברה לאומי חדש, שיוכל להדוף בזירה הבינלאומית את מסעי התעמולה העוינים שמנהלות מדינות וארגונים שונים נגד מדינת ישראל.

עמדותיו הביטחוניות של בנט מגיעות על רקע ביקורת חריפה שהשמיע על מגבלות הפעולה שנכפות על לוחמי צה"ל בשטח, כאשר הוא טען כי 'ידי הבנים שלנו בלבנון קשורות'.

למרות התוכנית המפורטת שהציג בנט, נותרת השאלה האם הציבור יתחבר למסריו - במיוחד לאור נתוני הצפייה הנמוכים בהשקה. ברשתות החברתיות הגדירו רבים את האירוע כ'מביך' עבור מי שמציג את עצמו כמועמד לגיטימי לראשות הממשלה.