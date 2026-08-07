במפלגת עוצמה יהודית הוכן קמפיין תעמולה נגד יו"ר מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אולם הוחלט שלא לפרסמו - כך דווח במהדורת החדשות של כאן. לפי הדיווח, החומרים שהוכנו במפלגת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כללו כרזות בעיצוב הדומה לזה של מפלגת הציונות הדתית, ובהן הוצג שר האוצר באופן ביקורתי - "סמוטריץ, הכי מתנשא". הקמפיין, שהושלם במלואו, הוסר מסדר היום ולא הגיע לפרסום.

ראש הממשלה מנסה לגשר

על רקע המתחים, החל ראש הממשלה בנימין נתניהו במגעים עם שני השרים - בן גביר וסמוטריץ' - בניסיון לבחון אפשרות לאיחוד בין שתי המפלגות לקראת מערכת הבחירות הצפויה. נכון לעתה, שני הצדדים אינם מגלים התלהבות מהרעיון, אך ראש הממשלה ממשיך במאמציו להביא לקירוב עמדות. מעוצמה יהודית נמסר בתגובה: "אנחנו מכבדים את השר סמוטריץ', ושמחים שהציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה בכל הסקרים ואיננה זקוקה לשריון בעוצמה יהודית". ממפלגת הציונות הדתית נמנעו מלהגיב לפרסום.

גניזת הקמפיין משקפת את המתחים המתגברים במחנה הימין הפוליטי לקראת מערכת הבחירות, כאשר מפלגות השותפות בקואליציה מתחרות זו בזו על תמיכת הבוחרים. השאלה האם יצליח ראש הממשלה בניסיונותיו להביא לאיחוד בין המפלגות, או שהמתיחות תמשיך להתעצם - נותרה בעינה.