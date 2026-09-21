קטאר: הכספים לעזה עברו בתיאום מלא עם המוסד והשב"כ

משרד התקשורת הקטארי פרסם הודעה רשמית וחריגה בה דחה את הטענות כי המדינה העבירה כספים ישירות לארגון החמאס. ההודעה פורסמה בעקבות תחקיר שראה אור במגזין 'הניו יורקר', וממנה עולה כי כל הסיוע שהועבר לתושבי רצועת עזה נעשה בתיאום מלא עם הרשויות בישראל ועם שותפים בינלאומיים.

בהודעה נכתב: "כל הסיוע הכספי, לצד מזון, תרופות, דלק ומוצרים חיוניים אחרים – עבר דרך ישראל לפני כניסתו לרצועה". עוד הודגש: "לא הועבר כסף לאף גורם ללא ידיעת ישראל ומעורבותה בכל שלבי התהליך".

בדוחא הוסיפו כי אם כספים הגיעו לידי ארגון החמאס, האחריות הבלעדית מוטלת על ישראל, שפיקחה על הכנסת הסיוע לאורך שנים תחת ראשי ממשלה שונים – בנימין נתניהו, יאיר לפיד ונפתלי בנט – באמצעות מנגנוני הביטחון ובהם המוסד והשב"כ.

קטאר תקפה בחריפות את התחקיר עצמו, וטענה כי הוא נועד לפגוע במעמדה כמתווכת בינלאומית. לטענת משרד החוץ הקטארי, גורמי ימין קיצוני בישראל הפיצו לאורך שנים מסמכים בניסיון לייחס לקטאר טענות חסרות בסיס כדי לפגוע בתפקידה המרכזי.

התחקיר והתגובה הקטארית מעלים שוב את מעורבותם של מקורבי ראש הממשלה בנימין נתניהו – יונתן אוריך, ישראל איינהורן ואלי פלדשטיין – בפרשה המכונה "פרשת קטאר".

על פי חומרי החקירה, פעלו אוריך ופלדשטיין בתיאום עם איינהורן כדי לנקות את שמה של קטאר מאחריות למימון טרור ולהציגה כמתווכת המועדפת לעסקת החטופים, בין היתר באמצעות הפצת מסרים פרו־קטאריים ואנטי־מצריים בתקשורת הישראלית.

באחת ההתכתבויות שנחשפו נכתב במפורש: "צריך לתדרך איך לסמוך על החברים". הפרשה ממשיכה להסעיר את המערכת הפוליטית ומותירה סימני שאלה כבדים סביב ההתנהלות מאחורי הקלעים.