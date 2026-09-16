עימות חריף פרץ היום (יום רביעי) בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין עופר וינטר, יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', על רקע חיסולו של מפקד חטיבת רפיח בחמאס.

וינטר תהה כיצד לאחר שלוש שנות מלחמה חמאס עדיין מחזיק בחטיבת רפיח וממשיך להתקיים ברצועה. שר הביטחון מיהר להגיב לו בחריפות: "וינטר אתה לא מעודכן", כתב כ"ץ, "רפיח ו-70% מעזה ריקים מתושבים, המנהרות מושמדות והבתים הרוסים, וצה"ל יושב בקו הצהוב בעשרות מוצבים, מקיף את ה-30% הנותרים מכל הכיוונים באזור ביטחון חסר תקדים שמגן על תושבי היישובים הישראלים ומחסל מידי שבוע מחבלים רבים ומסיר איומים".

כ"ץ הוסיף כי כל זאת במסגרת "הפסקת אש" שנקבעה והובילה לשחרור כל החטופים, תוך התחייבות ארה"ב והמדינות המלוות לפרק את החמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. "כולנו מבינים שזה לא יקרה - וצה"ל ערוך בהינתן ההנחייה לחסל את החמאס להשלים את העבודה כדי שנוכל לממש גם את תוכנית ההגירה", כתב שר הביטחון.

כ"ץ תקף את וינטר בחריפות: "הביקורת המסולפת שלך נגד הממשלה וצה"ל דומה מאוד לזו של כל הלשעברים יושבי האולפנים, בעלי התפיסה הביטחונית המיושנת, שמתעלמים מהעובדות ומההישגים הגדולים באיראן, בעזה, בלבנון ובסוריה - כדי לתקוף את הממשלה. עם ישראל לא זקוק לעוד מהמוצר הזה - וזה מדאיג מאוד ביחס לתרחישים עתידיים".

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וינטר מיהר להשיב לשר הביטחון: "בוקר טוב השר כ"ץ. הרבה מאוד הישגים היו ויש במלחמה הזו. הכרעה אין. הגירה מרצון אין".

יו"ר 'עמך ישראל' חשף כי כ"ץ הציע לו להקים את מנהלת ההגירה. "זה התפקיד היחיד שהוצע לי והסכמתי לו ישר, כי באמת האמנתי ואני מאמין שאין הכרעה בלי הגירה מרצון. אבל, דרשתי סמכויות, אמיתיות", כתב וינטר.

וינטר האשים את שר הביטחון: "הגשתי לך תוכנית מפורטת כיצד יש לבצע. ברחת. מנהלת הקמת, הגירה לא עשית ואפילו לא התחלת. היה לך צ'ק פתוח מהממשל האמריקאי וזרקת אותו לפח".

וינטר המשיך בביקורתו: "בינתיים, לצד ההישגים, אתה בונה מגנומטרים כדי לתספק את חמאס. אתה מעביר מאות רבות של משאיות אספקה לחמאס כל יום. אותו חמאס שרצח וטבח ואנס אותנו בשבעה באוקטובר".

לסיום כתב וינטר: "אדוני שר הביטחון, שלוש שנים אחרי ה-7.10 ועדיין לא נתת את ההנחייה לחסל את חמאס? יש מחבלים חיים בעזה שרצחו בתוך מדינת ישראל ואתה מתגאה שצה"ל ערוך? הגיע הזמן לצאת מהקונספציה ולהכריע".