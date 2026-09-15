בן גביר פונה לנתניהו: אני אוהב אותך, אבל זה לא מגיע לי

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, פרסם היום (שלישי) פנייה אישית וחריגה לראש הממשלה בנימין נתניהו, בה הוא מותח ביקורת חריפה על היחס שלטענתו הוא זוכה לו מלשכת ראש הממשלה.

בפתח דבריו אמר בן גביר: "אדוני ראש הממשלה, אתה יודע כמה אני אוהב אותך. אתה יודע שעוצמה יהודית הייתה נאמנה לך לאורך כל הדרך. אתה יודע שגם כשהיו פיתויים, גם כשהגיעו הצעות לעשות נגדך פוטש, אנחנו, בניגוד לחברים אחרים בליכוד, היינו אלה שמנענו את הדבר הזה".

השר לביטחון לאומי פירט שלוש טענות מרכזיות כנגד התנהלות לשכת ראש הממשלה: "לא מגיע לי שבלשכה שלך יתדרכו כל מיני מדינות מחו"ל ויספרו להם שהם לא רוצים את בן גביר בממשלה. לא מגיע לי שבלשכה שלך יכריזו שאייזנקוט הוא זה שהולך להיות השותף הבא שלך ולא איתמר בן גביר. לא מגיע לי שתחרים צילומים איתי, שלא תעלה איתי על במות, שתנסה להתחמק ממני כמה שיותר".

בן גביר סיים את דבריו בהצהרה: "אדוני ראש הממשלה, אני אוהב אותך, אבל אני רוצה ממשלת ימין מלא-מלא".

הפנייה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין הליכוד לעוצמה יהודית. מוקדם יותר באותו יום פרץ עימות פומבי בין המפלגות, לאחר שעוצמה יהודית הכחישה דיווחים על הרגעת יחסים עם ראש הממשלה.

הליכוד הוציא הודעה בה נאמר כי "נתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי". בהודעה נכתב: "במקום המתקפות שלך על הליכוד, אנחנו ממליצים לך להתרכז במניעת הקמת ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן, ליברמן, והמפלגות הערביות".

עוצמה יהודית הגיבה בחריפות להודעת הליכוד: "על ראש הגנב בוער הכובע. השיטה של לשכת רה"ם - מחד לשלוח מסרים למדינות העולם שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה, לצאת בקמפיין בעד ממשלת אחדות, ולהחרים הופעות משותפות ותמונות עם השר בן גביר, ומאידך להוציא הצהרות ריקות שבן גביר יהיה בממשלה הבאה, הינה זלזול עמוק במצביעי הימין".

במפלגה הוסיפו: "לצערנו, העובדה היא שנתניהו רוצה את איזנקוט בממשלה הבאה במקום בן גביר - אותו איזנקוט שחתם הסכם עודפים עם יאיר גולן. לא נתניהו ולא איזנקוט מכחישים את זה. הגיע הזמן שנתניהו יתחייב פומבית שלא יישב עם גדי".