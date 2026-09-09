שלט חוצות של מפלגת "הציבור החרדי" ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

למחרת סגירת הרשימות לכנסת, מסמכי הערבויות הבנקאיות שהוגשו לוועדת הבחירות המרכזית חושפים את הגב הכלכלי שעומד מאחורי מפלגת "הציבור החרדי" בראשותו של מוטי לייטנר: את עיקר המימון והסיכון הכספי של הקמפיין לקח על עצמו איש העסקים שלמה דוברת, שהעמיד ערבות אישית על סך 2 מיליון שקלים.

מדובר בסכום המהווה את עיקר התקציב של הרשימה הטרייה. על פי החוק, מפלגה שאינה מכהנת בכנסת נדרשת להלוואות בנקאיות מגובות בערבויות כדי לממן פעילות ומטות שטח. המשמעות הכלכלית ישירה: במידה והרשימה לא תעבור את אחוז החסימה או את הרף המזכה בהחזר מהמדינה, יחלט הבנק את כספו הפרטי של דוברת. מקורבים למהלך טענו כי התמיכה נובעת מפעילותו ארוכת השנים של דוברת לעידוד תעסוקה, וכי מדובר ב"הערכה לאומץ הציבורי של הרשימה". האיש מאחורי 'דוח דוברת' ומאבקי התקציבים מרגי משובץ במקום ה-120: ש"ס הגישה את הרשימה לכנסת ה-26 דוד קליין | 08.09.26 מעורבותו של דוברת (67), ממייסדי קבוצת ההשקעות 'ויולה', מעוררת עניין מיוחד לאור הרקורד הציבורי שלו מול הציבור החרדי. בשנת 2005 עמד בראש הוועדה הלאומית לחינוך, שהמליצה בין היתר על התניית תקציבי הישיבות ומוסדות הפטור בלימודי ליב"ה מלאים ובפיקוח ממשלתי הדוק – מהלך שזכה אז להתנגדות חריפה וגורפת של כלל גדולי ישראל זצוק"ל ולהבדיל בין חיים לחיים. דוברת מכהן כיו"ר מכון אהרן למדיניות כלכלית, שמפרסם באופן עקבי מחקרים הדוחקים בשינוי אורחות החיים של הציבור החרדי. ניירות העמדה של המכון מגדירים את הגידול הדמוגרפי ועולם הכוללים כ"סכנה לעתיד המשק", וממליצים על קיצוץ בקצבאות אברכים ותמריצים כספיים להתגייסות לצבא ולשוק העבודה. בעבר שימש כיועץ כלכלי ליו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד, ובשנים האחרונות נמנה עם הדמויות הבולטות במחאות ההייטק נגד ממשלת הימין.

מוטי לייטנר בהשקת קמפיין הבחירות של המפלגה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

לצד ערבות הענק של דוברת, נרשמו ערבויות של שורה מגוונת של אנשי עסקים ומשקיעים: אפי שקדי מ'אפי קפיטל' העמיד 200,000 שקלים, אורי אייזנברג בנו של שלמה אייזנברג מחברת 'ישרס' העמיד 180,000 שקלים, וכן משה יהודה זוננפלד וראול שטיין שהעמידו כל אחד 180,000 שקלים. ערבויות נוספות בהיקפים נמוכים יותר הועמדו על ידי יאיר שמיר ואדוארד קוקרמן. בסך הכל הועמדו ערבויות בהיקף של כ-2.7 מיליון שקלים.

במקביל לחשיפת המקורות הפיננסיים, במערכת הפוליטית מצביעים על הרכב הרשימה שהוגש בפועל, המתרחק מהקו החרדי הקלאסי. למקום השלישי שובצה במפתיע ד"ר נחומי יפה, חוקרת פסיכולוגיה פוליטית באוניברסיטת תל אביב – זאת בניגוד גמור להצהרות המוקדמות של ראשי המפלגה לפיהן יימנעו משיבוץ נשים כדי לנסות לקרוץ לציבור החרדי.

יפה, שחקרה רבות את המגזר, התבטאה בעבר בכלי התקשורת כבעלת עמדות שמאל מובהקות, פער משמעותי מול קהל היעד החרדי המשתייך ברובו לימין השמרני. במקום השני שובץ אשר פרדי, הנחשב לאחד ממקורביו של הרב דוד לייבל, הפועל בשנים האחרונות לקידום מסלולי שירות צבאיים ומסגרות ישיבתיות-טכנולוגיות ייעודיות לצעירים חרדים.

מדוע לייטנר החליט לרוץ עד הסוף?

ההחלטה של מוטי לייטנר להתעקש על ריצה עצמאית לכנסת תחת פתק "זך" ולהציב אלטרנטיבה מול ש"ס ויהדות התורה, התקבלה לאחר שכל ניסיונותיו להשתלב ברשימות אחרות נדחו על הסף. הגורם המרכזי שאפשר ללייטנר לא לחשוש מפשיטת רגל פוליטית הוא אותה ערבות עתק של שלמה דוברת, המבטיחה לו רשת ביטחון למימון קמפיין שילוט ודיגיטל נרחב עד יום פקודה.

ברשימה החדשה תולים תקוות במה שהם מכנים "אלפי קולות חבויים" בריכוזים החרדיים. לטענת אנשי לייטנר, מדובר בציבור של עובדים שמסרב להזדהות בסקרים כמי שמצביע בניגוד לקריאת גדולי ישראל, אך עשוי לטענתם לשלשל את הפתק בהסתר מאחורי הפרגוד.

במטה "הציבור החרדי" לא מכחישים כי גם תרחיש שבו לא יעברו את אחוז החסימה נלקח בחשבון, ומציגים את המהלך כ"מפקד כוח" ראשוני שמטרתו לתקוע יתד לטווח הארוך. השאיפה שלהם היא לנצל את כספי הערבויות כדי לייצר מאגר תמיכה מוכח, שיאפשר להם להוות אלטרנטיבה מאיימת מול הציבור החרדי לקראת מערכות הבחירות הבאות והבחירות המוניציפליות בערי הארץ.