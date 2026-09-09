רחוב ז'בוטינסקי בבני ברק ( צילום: מאת מיכאל יעקובסון )

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה חושפת תמונה חמורה בעיריית בני ברק: במהלך השנה האחרונה הוגשו עשרות תלונות מצד תושבי העיר על מפגעי תברואה וליקויי בטיחות, אולם העירייה נמנעת מלטפל בהן באופן עקבי.

מנהלת הנציבות, עו"ד כרמית פנטון, פנתה במכתב חריג למנכ"ל משרד הפנים בדרישה שיפעל להבטיח שהעירייה תטפל בתלונות ותתקן את הליקויים. בירור התלונות שהגיעו לנציבות מצביע על דפוס פעולה מתמשך של העדר טיפול במפגעים ובליקויים והתעלמות מפניות התושבים. התושבים מתלוננים על אי פינוי פסולת במשך פרקי זמן ממושכים, עד כדי הצטברות אשפה כבדה המביאה למפגעי תברואה, מזיקים וחולדות; על הזנחת מפגעים חמורים במרחב הציבורי, ועל תשתיות רעועות ושבילים בלתי נגישים ומסוכנים.

המכתב למנכ"ל משרד הפנים

הנציבות שבה והתריעה בפני גורמי העירייה על חובתם לפעול באופן מידי לתיקון הליקויים החמורים. למרות חובתה של העירייה לטפל בליקויים, לסלק מפגעים העלולים לגרום לפגיעה בשלום הציבור ובבריאותו, לספק שירותי תברואה ופינוי אשפה ולהעניק שירות מוניציפלי ראוי לתושביה — היא לא פעלה לתיקון הליקויים.

במכתבה למנכ"ל משרד הפנים, ציינה עו"ד פנטון כי התנהלות זו של העירייה פוגעת בתושבים ואינה מתיישבת עם הדין ועקרונות המנהל התקין. "נוסף על כך, נבקשך כי בעת בחינת יציבותה של עיריית בני ברק ובחינת התנהלותה, יינתן משקל משמעותי להתנהלות העירייה בניגוד לדין ולמינהל התקין", נכתב במכתב.

הפנייה למנכ"ל משרד הפנים נועדה להבטיע טיפול העירייה בתיקון הליקויים ועל מנת שייתן משקל משמעותי לליקויים בהתנהלות העירייה בעת בחינת יציבות העירייה. מעמד של רשות יציבה ניתן לרשויות מקומיות שמשרד הפנים קבע שהן בעלות התנהלות פיננסית תקינה ותקינות התנהלותה.

עיריית בני ברק ( צילום: פלאש90 )

הפנייה מגיעה על רקע תקופה סוערת בעיריית בני ברק. כזכור, בסוף חודש אוגוסט האחרון פנה משרד הפנים במכתב חמור לראש העיר חנוך זייברט בדרישה דחופה להיערך לצעדים קשים בעקבות גירעון תקציבי מצטבר של עשרות מיליוני שקלים. במשרד הבהירו כי אי הגעה לאיזון תקציבי בזמן הקרוב תביא לנקיטת צעדים כואבים שיפגעו בגמישות הניהולית של הרשות.

כעת, עם חשיפת ממצאי נציבות תלונות הציבור, מתברר כי לצד המצוקה הכלכלית, העירייה נמצאת גם במצב של התעלמות שיטתית מתלונות התושבים ומחובותיה הבסיסיות כרשות מקומית. ערימות אשפה שהצטברו עקב אי פינוי פסולת, והביאו למזיקים וחולדות ברחובות, תשתיות רעועות ושבילים בלתי נגישים ומסוכנים — זוהי תמונת המצב בבני ברק בשנה האחרונה.