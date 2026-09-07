בוקר של מתיחות ומחלוקת נרשם היום (שני) בשכונת קרית הרצוג בבני ברק, סביב מתחם מוסדות החינוך ברחוב נויפלד. עשרות תלמידים והורים התגודדו מחוץ לשער המתחם הראשי שנמצא מרותך, וסירבו להשתמש בכניסה הייעודית שהוכשרה במיוחד עבור בית הספר הממ"ד 'אפיקים'.

במתחם פועלים מוסדות חינוך מזרמים שונים - בית ספר ממ"ד לצד מוסד חרדי לבנות. מתוך מטרה לשמור על גדרי הצניעות ולמנוע חיכוכים, נקבעו הסדרי כניסה נפרדים, לפיהם תלמידי 'אפיקים' ייכנסו משער צדדי שהותאם במיוחד עבורם.

אלא שהבוקר, במקום להשתמש בשער שהוקצה להם על פי הסיכומים, הגיעו אנשי הצוות והתלמידים דווקא אל השער שנסגר בריתוך. למקום הוזעקו כוחות משטרה, ובמקביל פעלו הורים במקום לחיתוך נקודת הריתוך באמצעות דיסק, עד לפריצת השער וכניסת התלמידים.

בעוד גורמים בבית הספר ניסו להציג את האירוע כ"התנכלות" על רקע היות המוסד מעורב, בעיריית בני ברק מבהירים כי מדובר בפרובוקציה יזומה ובהפרה בוטה של הסכמים ברורים שנועדו להבטיח את שלום הציבור.

גדולי האדמו"רים אצל הנשיא טראמפ - תיעוד וסיקור מורחב חיים כהן | 04.09.26 1

מעיריית בני ברק נמסר בתגובה מפורטת: "במתחם המדובר פועלים מספר מוסדות חינוך מזרמים שונים. מתוך אחריות ורצון למנוע חיכוכים ואי-נעימויות, השקיעה העירייה משאבים והכשירה כניסות ייעודיות, נפרדות ומסודרות למוסדות החינוך ובית הספר חמ"ד 'אפיקים' בתוכם".

בהמשך התגובה צוין: "לצערנו הרב, הנהלת בית הספר בחרה להתעלם מסיכומים מוקדמים אלו. במקום להיכנס דרך השער הייעודי שהוכשר עבורם, הגיעו הבוקר תלמידים וצוות אל שער אחר, ובצעד פופוליסטי מיותר סירבו להשתמש בכניסה המוסדרת ועמדו בחוץ עד לפריצת השער".

העירייה קראה להנהלת בית הספר לפעול באחריות ובמנהיגות חינוכית, ומצפה מכלל הגורמים לכבד את ההסדרים כדי לשמור על מרקם החיים והשקט במתחם. "טענות ההורים על קיפוח או אפליה מופרכות מיסודן וחוטאות לחלוטין למציאות", נכתב בתגובה.

העירייה הבהירה כי בעקבות פגיעת הטילים בעיר נפגעו מספר מוסדות חינוך, וכולם טופלו על ידי העירייה במסירות במציאת חלופות ראויות. עבור בית הספר 'חמ"ד אפיקים' הכשירה העירייה מבנה ייעודי בהשקעה של מאות אלפי שקלים בהתאם להנחיות משרד החינוך.

"לא זו אף זו, כאשר ביקש המשרד להעתיק את המוסד למיקום סמוך יותר, נרתמה העירייה שוב, לפנים משורת הדין, והשקיעה מאות אלפי שקלים נוספים בהתאמת המתחם הנוכחי", נמסר מהעירייה.

העירייה סיימה את תגובתה באיחולים: "אנו מאחלים לכל תלמידי העיר והוריהם שנה טובה וברוכה מתוך אהבת ישראל".