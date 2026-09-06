בבלי
בית העלמין בנתניה

מיועד לקבורה: צו הריסה במתחם קברו של הרב עמוס גואטה

הרשות לאכיפה במקרקעין הוציאה צו הריסה לבנייה בלתי חוקית בשטח הסמוך לקברו של המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל הי"ד • השטח מיועד לקבורה לציבור הרחב

המיקום של הקבר והרב גואטה (צילום: לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה, הרשות לאכיפה)

הדביקה צו הריסה לבנייה בלתי חוקית שבוצעה בשטח הסמוך לקברו של המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל הי"ד בבית העלמין בנתניה. הצו הוצא לאחר שבדיקת גורמי האכיפה העלתה כי מדובר בבנייה נרחבת שבוצעה ללא היתר כלשהו ובניגוד לתכנית החלה על המקרקעין.

השטח שעליו בוצעה הבנייה משתרע על פני כ-1,400 מ"ר, והוא מיועד כשטח קבורה לציבור הרחב. חלק מהשטח אף חורג ממתחם בית הקברות עצמו. עבודות הבנייה והשימוש שנעשו במקום נבדקו על ידי הרשות, ובעקבות הממצאים הוצא צו ההריסה.

ברשות לאכיפה במקרקעין הבהירו כי הצו אינו נוגע כלל לקברו של הרב זצ"ל, אלא אך ורק לבנייה שבוצעה בשטח הסמוך במסגרת השתלטות על מקרקעין ציבוריים. "בנייה בלתי חוקית לא תהפוך לעובדה מוגמרת", נמסר מהרשות. "הרשות תפעל בנחישות להסרת הבנייה ולהשבת השטח לקדמותו לטובת הציבור. הרשות תמשיך לפעול נגד בנייה בלתי חוקית במרחבים ציבוריים, ותנקוט בכל כלי האכיפה העומדים לרשותה לשם כך".

(צילום: הרשות לאכיפת מקרקעין)
(צילום: הרשות לאכיפת מקרקעין)
(צילום: הרשות לאכיפת מקרקעין)
הרשות לאכיפה במקרקעיןבנייה בלתי חוקיתרבי עמוס גואטהבית קברות נתניה

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