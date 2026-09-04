רבה של בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, הודיע היום (יום שישי) כי המחאה שתוכננה להתקיים במוצאי השבת הקרובה מבוטלת. ההחלטה התקבלה לאחר שגורמים בכירים במשטרה התערבו בעניין והתחייבו לפעול לסגירת העסק המחלל שבת ברחוב הלחי.

בהודעה שפורסמה מטעם רב העיר צוין כי בעקבות הפרסום על המחאה המתוכננה, פנו גורמים בכירים במשטרה והביעו נכונות לטפל בסוגיה. רב העיר הדגיש בהודעתו כי על תושבי העיר להישאר ערניים ולוודא שההתחייבות אכן תקוימה גם בשבתות הבאות, ולא רק בשבת הקרובה.

ביום חמישי שעבר פרסמו רבני העיר קריאה לתושבים להגיע למחאה שתתקיים במוצאי השבת הקרובה, במחאה על פתיחת עסק בעיר בשבת קודש. בהודעה שהופצה בקרב תושבי העיר הזהירו הרבנים כי מדובר ב"פרצה חמורה בחומות העיר, שלא נראתה כמותה בעשרות השנים האחרונות".

על פי ההודעה שנשלחה לתושבים, נעשו ניסיונות רבים לפעול בכל הדרכים החוקיות מול הגורמים הרלוונטיים, אך ללא הועיל. לפיכך הוחלט לקיים מחאה בשטח לקראת צאת השבת. הציבור נקרא להתפלל במניינים מוקדמים ולהגיע למקום בסביבות השעה 19:00.

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בהקלטה שהופצה בעיר נמסר: "הודעה חשובה לאור קריאתם של רבני העיר. מכיוון שבתקופה האחרונה ישנה פרצה חמורה בחומות שמירת השבת בעירנו בני ברק, שלא הייתה כמוה בעשרות השנים האחרונות, בפתיחת עסק בעיר, ולאחר שניסו לפעול בכל הדרכים החוקיות וכל האפשרויות הרלוונטיות אך ללא הועיל והעסק עדיין עומד במריו, והחשש הגדול הוא לפתיחת עסקים נוספים בכל האזור".

בהמשך ההקלטה נאמר: "אשר על כן, בעזרת השם יצאו תושבי העיר החרדים לדבר השם ביום שבת קודש זו, פרשת ניצבים-וילך, לקראת השקיעה, סמוך לצאת השבת, למקום הנ"ל, למחות בדרכה של תורה בכבוד השבת קודש הנרמסת בראש חוצות. מבקשים מאנשי שלומנו אשר ביכולתם, ובייחוד האברכים הצעירים, לבוא ולהשתתף".

במקביל לכך התקיימה פגישה בין נציגי משטרת ישראל לגורמים בעירייה בבני ברק, במטרה להסדיר את סוגיית החסימות באזור מתחם הסופרים. הפגישה נערכה על רקע המתיחות שנוצרה בשטח, כאשר הצדדים חיפשו פתרון מוסכם. על פי הנמסר, ההסדרה שתיקבע תהיה בהתאם לנוהל הקיים בכל הנוגע לחסימת גשר הלחי בשבת.

משטרת ישראל הבהירה בפגישה כי תפעל לשמירה על הסדר הציבורי ותאפשר את מימוש ההסדרים שייקבעו בהתאם לדין ולנהלים. יחד עם זאת הודגש כי כל גילוי של אלימות, איומים, גרימת נזק לרכוש או עבירה פלילית אחרת - יטופל באופן נחרץ.