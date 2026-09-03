לאחר כחודשיים של מחאות שבועיות רצופות, הודיעה הנהלת "קפה בסמטה" ברחוב אגריפס בירושלים כי המקום ייסגר בשבתות החל מסוף השבוע הקרוב. ההחלטה התקבלה בהנהלת עמותת המיסיון "יהודים למען אותו האיש" המפעילה את בית הקפה, בעקבות המתיחות הרבה שנוצרה בעיר הקודש.
מנכ"ל העמותה המיסיונרית, אלי בירנבאום, הודה כי לא ציפו לעוצמת התגובה של הציבור החרדי. בהודעה שפורסמה נמסר כי הסגירה בשבתות נעשתה "בלב כבד ומתוך רצון להנמיך את הלהבות, לאחר שבית הקפה הפך למוקד של חיכוך וסכנה".
בשבועות האחרונים הפך המקום למוקד מחאה קבוע של שומרי החומות בירושלים. במהלך ההפגנות נזרקו לעבר בית הקפה ביצים ואבנים, שולחנות הופכו, בוצעו ניסיונות פריצה, דבק הוכנס למנעולים ועוד פעולות מחאה נגד חילול השבת במקום. החשש מהמשך העימותים הכביד על ההנהלה עד שהחליטה לסגור את המקום בשבתות.
אזהרה חמורה: הסכנה המיסיונרית לא נעלמה
אולם בקרב פעילי המאבק ושומרי החומות מבהירים כי הסגירה בשבת אינה פותרת את הבעיה המרכזית. המקום ממשיך להוות מוקד שמד רוחני מסוכן בכל ימות החול, כאשר הפעילות המיסיונרית נמשכת במלוא העוצמה.
כפי שנחשף בכיכר השבת, בית הקפה מופעל כולו בידי ארגון מיסיון מובהק שמטרתו לצוד נפשות יהודיות. מסמכים פנימיים והקלטות שיחה שנחשפו מגלים כי מדובר באסטרטגיה רחבה להקמת רשת בתי קפה ברחבי הארץ, המשמשים כ"מרחב ניטרלי" ליצירת קשר עם יהודים ולהטפה נוצרית.
פעילי המאבק מדגישים שלוש נקודות מרכזיות:
- מלכודת מוסווית: בית הקפה מופעל כולו בידי ארגון מיסיון מובהק, תוך שימוש במעטה תמים של "קפה ותרבות" כדי לקרב צעירים יהודיים.
- הסכנה בימות החול: גם כשהמקום סגור בשבת, הפעילות המיסיונרית בימות השבוע נמשכת במטרה להפיל יהודים ברשת השמד.
- רשת עולמית: מדובר בזרוע של ארגון מסוכן הפועל בשיטות דומות בכל רחבי העולם, עם תכנית אסטרטגית להקמת מוקדים נוספים בארץ.
בהקלטת שיחה שתועדה על ידי ארגון 'אור לאחים', מודה מפעיל המקום, יואל בן דוד, בקשר הישיר לארגון המיסיונרי. בן דוד הסביר כי בית הקפה רשום תחת חברה בע"מ, אך הבהיר: "הבית קפה שייך לחברה, והחברה שייכת ליהודים למען [אותו האיש]... המניות של החברה שייכות לעמותה".
פעילי המאבק קורא לציבור להיזהר ולהתרחק מהמקום ומהפעילים בו לאורך כל ימות השבוע. "אין להתפתות לנסיגה הטקטית של ראשי המיסיון בשבתות", מדגישים הפעילים, "הסכנה הרוחנית בעינה עומדת".
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