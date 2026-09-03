לאחר כחודשיים של מחאות שבועיות רצופות, הודיעה הנהלת "קפה בסמטה" ברחוב אגריפס בירושלים כי המקום ייסגר בשבתות החל מסוף השבוע הקרוב. ההחלטה התקבלה בהנהלת עמותת המיסיון "יהודים למען אותו האיש" המפעילה את בית הקפה, בעקבות המתיחות הרבה שנוצרה בעיר הקודש.

מנכ"ל העמותה המיסיונרית, אלי בירנבאום, הודה כי לא ציפו לעוצמת התגובה של הציבור החרדי. בהודעה שפורסמה נמסר כי הסגירה בשבתות נעשתה "בלב כבד ומתוך רצון להנמיך את הלהבות, לאחר שבית הקפה הפך למוקד של חיכוך וסכנה".

בשבועות האחרונים הפך המקום למוקד מחאה קבוע של שומרי החומות בירושלים. במהלך ההפגנות נזרקו לעבר בית הקפה ביצים ואבנים, שולחנות הופכו, בוצעו ניסיונות פריצה, דבק הוכנס למנעולים ועוד פעולות מחאה נגד חילול השבת במקום. החשש מהמשך העימותים הכביד על ההנהלה עד שהחליטה לסגור את המקום בשבתות.

אזהרה חמורה: הסכנה המיסיונרית לא נעלמה

אולם בקרב פעילי המאבק ושומרי החומות מבהירים כי הסגירה בשבת אינה פותרת את הבעיה המרכזית. המקום ממשיך להוות מוקד שמד רוחני מסוכן בכל ימות החול, כאשר הפעילות המיסיונרית נמשכת במלוא העוצמה.

כפי שנחשף בכיכר השבת, בית הקפה מופעל כולו בידי ארגון מיסיון מובהק שמטרתו לצוד נפשות יהודיות. מסמכים פנימיים והקלטות שיחה שנחשפו מגלים כי מדובר באסטרטגיה רחבה להקמת רשת בתי קפה ברחבי הארץ, המשמשים כ"מרחב ניטרלי" ליצירת קשר עם יהודים ולהטפה נוצרית.