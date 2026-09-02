תגובה רשמית של דובר צה"ל לדיווח של הכתב יעקב הרשקוביץ חושפת את שינוי המדיניות המשמעותי בלשכות הגיוס: צה"ל סגר את האפשרות להסדיר פטורים רפואיים ביום הגיוס, ומחייב בחורי ישיבות לעבור הליך חיול מלא עוד בטרם תיבחן כשירותם הבריאותית.

ההחלטה הצבאית מגיעה בעקבות זיהוי תופעה שבה בחורים המוגדרים כעריקים הגיעו לימי הגיוס הייעודיים לציבור החרדי, הצהירו לכאורה על כוונה להתגייס, אך בפועל הציגו במקום מסמכים רפואיים וסיימו את ההליך בקבלת פטור משירות. בצה"ל ראו בכך "מסלול עוקף" להליכי האכיפה והגיוס, והחליטו לשנות את אופן הטיפול מהיסוד.

הנוהל החדש: חיול תחילה, בדיקה אחר כך

על פי דיווחו של הרשקוביץ, הנוהל החדש כבר מיושם בפועל: שני בחורים בעלי בעיות רפואיות קשות שהגיעו היום ללשכה, נתקלו בסירוב מוחלט לבחון את התיק הרפואי שלהם – עד שלא יסיימו את הליך החיול ויהפכו לחיילים.

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מעתה, המסמכים הרפואיים אינם נבדקים בשלב הראשון, אלא רק לאחר השלמת כל הליכי החיול. שינוי זה יוצר מציאות חדשה לחלוטין עבור בחורי ישיבות המבקשים להציג חוות דעת רפואיות.

דובר צה"ל מאשר: מי שלא התייצב – יחויב בחיול

בתגובה רשמית שמסר דובר צה"ל, דוחה הצבא את הטענה לגיוס עיוור, אך מאשר במפורש כי סדר הפעולות שונה לחלוטין נגד מי שפועל בהוראת רבותיו ואינו מתייצב לצווים המוקדמים:

"הטענה כי צה״ל מגייס מלש״בים ללא הבחנה במצבם הרפואי אינה נכונה. צה״ל מבצע תהליך רפואי מקדים לגיוס לכל מלש״ב שמשתף פעולה ומתייצב לקריאות של לשכת הגיוס. מלש״ב שלא שיתף פעולה והוצא לו צו 12 לגיוס ללא הליכים או שהפך למשתמט, בשל התנהלותו, מחויב ראשית כל בגיוס וחיול ומתוך מעמד זה מושלמים תהליכי האבחון והמיון עד לשיבוצו (לרבות מיון רפואי, מבחן דפ״ר, ראיון וכולי). במקרים ייחודיים וחריגים נבחנים מסמכים טרם החיול."

בצה"ל הוסיפו כי "בהיעדר מקרים ספציפיים, לא נוכל להתייחס מעבר לכך" וציינו כי "כשירותם הרפואית של כלל המלש״בים נבחנת בהליכי המיון הראשוניים לצה״ל על ידי רופאים צבאיים וקציני בריאות הנפש, בהתאם לקריטריונים רפואיים מקצועיים אחידים וקבועים".

המשמעות: כליאת הבחורים בחוק השיפוט הצבאי

תגובת הצבא מבהירה כי המערכת הצבאית החליטה להשתמש בבדיקות הרפואיות ככלי לחץ וכסנקציה ישירה. המשמעות המעשית עבור בחור ישיבה שמוגדר כעריק ומבקש להציג חוות דעת רפואית היא חמורה:

כפיפות מיידית לדין הצבאי: ברגע שהבחור עובר הליך חיול, הוא הופך לחייל לכל דבר ועניין. אם יסרב לשהות בבסיס או יחזור לביתו עקב מצבו הבריאותי, הוא ייחשב כמי שערק מתוך השירות הסדיר — עבירה שגוררת עונשי מאסר ממושכים בכלא צבאי, בשונה ממעמד של עריק אזרחי (מלש"ב).

נטרול חוות דעת אזרחיות: בעוד שבמעמד אזרחי חוות דעת של מומחים ורופאים פרטיים עומדות לדיון ישיר, מרגע החיול ההכרעה עוברת באופן בלעדי לידי רופאים צבאיים וקציני בריאות נפש (קב"נים) בתוך מסגרת הצבא.

המתנה ממושכת במדים: ההליך אינו מסתיים במקום. הבחור נאלץ להמתין לוועדות הרפואיות כשהוא כבר חייל ונתון למרות צבאית מלאה, תהליך שעלול להיגרר ימים ארוכים ואף שבועות.

יצויין כי בניסיון לחסום את מה שבצה"ל מגדירים כמסלול עוקף, נוצרת פגיעה קשה וישירה גם בבחורים חולים באמת, שמוצאים עצמם מגוייסים בכפייה במדים עוד בטרם זכו לבדיקה רפואית בסיסית.