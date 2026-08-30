שלושה לוחמים בגדוד רותם שבחטיבת גבעתי, תלמידי ישיבות הסדר, נשפטו היום (יום ראשון) לעשרה ימי מאסר בכלא צבאי. ההחלטה ניתנה על ידי מפקד הגדוד, לאחר שהלוחמים סירבו בסוף השבוע לעלות לנמ"ר (רכב קרבי) בו שהתה פרמדיקית. הלוחמים טענו כי פעלו בהתאם להנחיות שקיבלו מרבותיהם.

בארגון נשות לוחמים למען קדושת המחנה הגיבו בחריפות להחלטה: "דורשות לשחרר מיד את הלוחמים ולהעניש את מי שמתעמר בהם. אג'נדת הכפיה הפרוגרסיבית הגיעה לשפל המוסרי הנמוך ביותר ולתוצאה קיצונית ואלימה. צה"ל הוא צבא יהודי, ההלכה, המצווה והקדושה הם נר לרגלנו, שומרי המצוות לא יהיו אסקופה נדרסת בידי מפקדים שאינם ראויים לכך. מדובר בחרפה ואות קלון לרמטכ"ל ולשר הביטחון. לא תוכלו לדבר על גיוס חרדים כל עוד שומרי מצוות בצה"ל נרדפים על קיומה של התורה והקדושה".

הרב דרור אריה, מרבני ישיבת ההסדר שדרות, תקף את ההחלטה: "זו חוצפה שאין כדוגמתה. שר הבטחון כשל בהגנה על לוחמים מסורים מפני הטרלול הפרוגרסיבי. החיילים הם גיבורים, כלא לא ישבור אותם, הם עמוד האש לפני המחנה, יזכרו לדורות כמנצחים האמיתיים בסיפור ההזוי הזה. מפקדיהם פעלו בניגוד להלכה ובניגוד לפקודה. מי שהיה צריך להישפט זה המפקדים שעברו על הנהלים."

האירוע התרחש בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, הפועל בימים אלה ברצועת עזה. שלושת הלוחמים הודיעו כי אינם יכולים לעלות לנמ"ר בו שהתה פרמדיקית, וציינו כי פועלים על פי הנחיות שקיבלו מרבותיהם.

בעקבות האירוע הוטל עונש קבוצתי על כלל לוחמי המחלקה, המורכבת מבני ישיבות הסדר: ריתוק למשך 21 ימים. במקביל, גורמים בצה"ל שקלו אפשרות להדיח את שלושת הלוחמים שסירבו מהמשך שירותם בתפקידי לחימה.

על פי פרסומים בערוץ 7, הגאון הרב צבי קוסטינר שליט"א, ראש ישיבת מצפה רמון, והגאון הרב שלמה שושן שליט"א, ראש ישיבת בית שאן, הורו לתלמידיהם המשרתים במחלקה שלא לעלות לרכב קרבי כאשר נמצאת בו פרמדיקית.

על פי גורמים המעורים בפרטי האירוע, לאחר שהלוחמים השלושה הודיעו על סירובם, נשאלו שאר לוחמי המחלקה אם מי מהם מוכן לעלות לרכב יחד עם הפרמדיקית. לפי עדויות הלוחמים, אף אחד מאנשי המחלקה לא הסכים לעשות זאת.

בעקבות המצב שנוצר, החליטו המפקדים להטיל על כלל לוחמי המחלקה עונש של ריתוק למשך 21 ימים. במקביל לעונש הקבוצתי, נבחנה האפשרות לנקוט צעדים חמורים יותר כלפי שלושת הלוחמים שסירבו לעלות לרכב, לרבות הדחתם מתפקידי לחימה.