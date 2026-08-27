סערת הגיוס מגיעה לנקודת רתיחה לקראת יום ראשון הקרוב, המועד שבו מתוכנן יום גיוס כללי לבחורים חרדים שומרי תורה ומצוות. במכתב מחאה חריף ותקיף שפרסמו חברי בד"ץ 'העדה החרדית' בירושלים תחת הכותרת הזועקת "בחורי הלכו בשבי", הם מביעים מחאה נמרצת נגד גיוס בני הישיבות לצבא.

הפרטים המלאים על ההפגנות המתוכננות, המכתב והפרשנויות - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה.

משבר חמור בעיריית בני ברק

התנכלויות לשורדת שבעה באוקטובר בבלי | 26.08.26

משרד הפנים מציב לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, אולטימטום בלתי מתפשר שעלול לשתק לחלוטין את פעילות הרשות המקומית. במכתב החמור, פונה משרד הפנים לזייברט, ודורש ממנו היערכות דחופה לצעדים קשים עקב גירעון תקציבי מצטבר המסתכם בעשרות מיליוני שקלים.

במשרדהפנים הבהירו בנחרצות כי אי-הגעת הרשות לאיזון תקציבי בטווח הזמן הקרוב תגרור צעדים כואבים שיובילו לפגיעה משמעותית בגמישות הניהולית שלה. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

גזירת הסייעות בבני ברק - בוטלה

רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, מהלך שנוי במחלוקת שאמור היה ללטלטל את חייהן של אלפי סייעות ולהוביל לגל זעזועים במערכת החינוך נבלם במפתיע, לאחר חשיפה רועשת אחת שהצליחה לכופף את הנהלת העירייה ולהחזיר את השקט אל הגנים רגע לפני שפרצה מהומה כוללת.

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לב אחד לאבינו שבשמים

הקירות העצומים של היכל בית המדרש הגדול של בעלזא בירושלים, ידעו לאורך השנים אינספור מעמדים כבירים ותפילות רושפות אש, אבל אתמול בערב הם היו עדים לשיא חסר תקדים שטרם נראה כמותו. אלפי נערים וצעירים בעלי תשובה, עשו את צעדיהם אל ההיכל המפואר וגדשו אותו עד אפס מקום.

התיעודים, הפרטים והעוצמה חסרת התקדים - מובאים בהרחבה מלאה במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

שטעלע מפתיע

הרב יהודה אריה חסין, אברך ספרדי בן 29 ותושב בני ברק, מונה באופן רשמי לתפקיד "מיישיב" בסדר שלישי בישיבת מיר-ברכפלד. הרב חסין בוגר ישיבת מיר ברכפלד. לאחר חתונתו, הוא למד במסירות בכולל "בית הלל", שם מילא את ראשו ורובו בסדרי הלימוד של עולם הישיבות.

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