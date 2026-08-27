במהלך הערכת מצב רב-זירתית שנערכה הבוקר (יום חמישי), התייחס הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר לביקורת שמופנית כלפיו בעניין אל"ם יפעת תומר ירושלמי, הפצ"רית הצבאית הראשית לשעבר שהודחה מתפקידה. "אנחנו עוסקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל - זהו השיקול היחיד העומד לנגד עינינו", אמר הרמטכ"ל, והדגיש: "לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו".

רב-אלוף זמיר סקר את המצב הביטחוני המורכב בזירות השונות: "אתגרים רבים לפנינו. אנחנו מקדמים נהלי קרב בכל הזירות מאיראן, לבנון ועד לעזה ומצויים בכוננות גבוהה אל מול נפיצות רב-זירתית". בהתייחס למתיחות באזור יהודה ושומרון ולקראת תקופת החגים, הורה הרמטכ"ל על העלאת רמת הכוננות והעברת מפקדת אוגדה סדירה נוספת לחיזוק הכוחות באזור.

הרמטכ"ל גם הביע ביקורת על מצב התקציב הביטחוני: "לצערנו בימים אלה אנחנו מצויים גם במערכה על התקציב. בעת בה צה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות - עלינו להתמודד עם 'קופה ריקה'. מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל".

חברי כנסת הגיבו בחריפות להחלטת הרמטכ"ל בנושא. חבר הכנסת אושר שקלים אמר: "הפצ"רית לשעבר שפשעה כנגד חיילינו חייבת לשבת בכלא לשנים רבות, ויש לשלול ממנה ומדומיה את הדרגות, השכר והפנסיה". לדבריו, הכנסת הבאה תעביר את "חוק יאיר גולן" שיאפשר לשר הממונה לנקוט צעדים כאלה. "עם ישראל לא אמור לשלם שקל אחד לאלו שפוגעים בכוחותינו, אלא להעמידם לדין", הוסיף.

יעקב ברדוגו, בראיון לאיתמר פליישמן וגיא בוסי ברדיו גלי ישראל, העלה טענות חמורות: "הסיפור האמיתי זה שהגברת ירושלמי מחזיקה ויודעת משהו על המערכת, לפי טעמי. כל מה שאנחנו יודעים בפרשייה הזו - מלמד דבר אחד: היא יודעת משהו. במילים אחרות, יש פה דמי שתיקה של עשרות מיליוני שקלים".

ברדוגו תמה על כך שהרמטכ"ל עוסק בנושא זה בעת משבר ביטחוני: "יש לנו שבע חזיתות, אנחנו נלחמים בחמאס, נלחמים בלבנון, נלחמים בסוריה, נלחמים באיראן, נלחמים בחות'ים וביהודה ושומרון - וכל מה שהוא מתעסק בימים האחרונים זה בפנסיה של עשרות מיליוני שקלים".

עמית סגל העלה שאלות לגבי מעורבות משרד המשפטים בעניין: "למה הצבא מערב את משרד המשפטים? מה הקשר שלו בכלל לסוגיה? אלא אם המטרה כמו בכל פרשת הפצ"רית היא לטאטא מה שאפשר ובמהירות תחת האדמה, ומי כמו משרד המשפטים הוא בעל האינטרס לכך".

סגל הוסיף: "המחלוקת בין הצדדים נאמדת במיליוני שקלים. החוק מפורש מאוד: מי שגורש מהצבא לא יהיה זכאי לגמלה. למה לעזאזל הצבא רץ לחתום על הסדר עם הפצ"רית במקום לחכות להחלטה השיפוטית, כשהתוצאה היא מיליונים על חשבוננו?"

יצוין כי החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו הטילה וטו על החלטת הרמטכ"ל להעניק מעטפת פרישה נרחבת לתומר ירושלמי, שהודחה בעקבות חשדות חמורים בגין הגשת תצהיר כוזב לבג"ץ וטיוח חקירת ההדלפה משדה תימן. לפי הערכות, שווי מעטפת הפרישה המצטברת עומד על מיליוני שקלים.

שר הביטחון ישראל כץ דרש מהרמטכ"ל לנקוט צעדים נוקשים לשלילת זכויותיה של תומר ירושלמי, והביע ביקורת על האיטיות בקידום כתב האישום נגדה במערכת המשפטית האזרחית.